En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Ricardo González ya fue trasladado a cárcel en Cartagena; apelación se definirá el 16 de diciembre

Ricardo González ya fue trasladado a cárcel en Cartagena; apelación se definirá el 16 de diciembre

La decisión en segunda instancia del próximo 16 de diciembre será clave para definir las condiciones en las que González continuará el proceso penal.

Defensa de Ricardo González, implicado en homicidio de Jaime Moreno, dice que hay "discriminación"
Defensa de Ricardo González, implicado en homicidio de Jaime Moreno, dice que hay "discriminación"
Foto: redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad