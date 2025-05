Sandra Ortiz: la testigo que une las piezas del rompecabezas en el caso de la UNGRD

El saqueo a la UNGRD , el mayor caso de corrupción de este Gobierno, ha llegado a un punto crítico en la justicia, cuyas implicaciones afectan inevitablemente la suerte de las elecciones del 2026.

Sandra Ortiz, la testigo estrella , está en un enfrentamiento muy tenso con la Fiscalía; Carlos Ramon Gonzalez, exdirector del Dapre y fundador del Partido Verde, es probable que sea imputado en los próximos días, pero se encuentra fuera del país. El Partido Verde, protagonista del escándalo, no se pronuncia al respecto y se divide entre apoyar o no al gobernador Carlos Amaya, quien tiene vínculos cercanos con Sandra Ortiz. Se vienen más capturas e imputaciones y el país apenas sabe una fracción de lo que pasó.

La exconsejera para las regiones del gobierno, fue senadora y representante del Partido Verde, donde milita desde hace 12 años. Fue imputada por la fiscalía en noviembre del año pasado por lavado de activos y tráfico de influencias. Ella habría organizado y facilitado la entrega de las comidas a Iván Name para agilizar el trámite de la reforma pensional y la elección de Vladimir Fernández para la Corte Constitucional.

Sandra Ortiz Foto: Noticias Caracol

¿Por que ella es tan importante para este caso y es el eje que le daría sentido a muchas líneas de investigación? Es quien ratificaría con su testimonio y pruebas los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ella, que era subalterna de Carlos Ramón González es quien puede con su testimonio y pruebas relacionar directamente al exdirector del Dapre y de la Dirección de inteligencia, es quien tiene las pruebas de cómo se fraguó la elección de Vladimir Fernández con conocimiento y participación del mismo magistrado.

El testimonio de Sandra

Sandra Ortiz relata que el Gobierno les pidió el favor que hablaran con los congresistas para sacar adelante las reformas, una acción que hasta ese punto es normal. Es decir, mediar con congresistas y ver qué acuerdos políticos se pueden lograr. El diálogo político entre el legislativo y el ejecutivo en una democracia. En este sentido, cuenta que con Name estuvo especialmente dedicada a la tarea por orden de Carlos Ramón González.

"(...) con Name, digamos, me puse muy juiciosa en esa tarea, primero porque Carlos Ramón me lo pidió, me dijo mira ahí, bueno, magistrado, Carlos Ramón me dijo mira nosotros somos del partido verde, somos partido de gobierno, Name está en una actitud hostil con el Gobierno, Sandra, yo sé que él te aprecia, por qué no entre los dos, poco a poco vamos acercándonos para que él también escuche esta parte de este lado del gobierno, eso sí, hicimos esa tarea, me gasté tiempo en desayunos, almuerzos y comidas tratando de hablar con él, nunca le he hecho tanto lobby a un hombre, tantas invitaciones, con toda la buena actitud, pero no fue fácil, hasta, creo que hasta este momento no ha sido fácil con él".

En ese sentido, narra que hubo más de 20 reuniones con Name; guarda silencio cuando le preguntan por reuniones en el Tequendama y dice que se reunían en la presidencia del Senado y en restaurantes.

Es clave subrayar que esta diligencia fue en calidad de testigo. Se realizó cinco meses antes de ser imputada por la Fiscalía. En ese sentido, la Fiscalía tiene armadas unas matrices probadas de estos hechos que han sido construidas con testimonios, chats de los involucrados, registros escritos de ingresos, cámaras de seguridad, datos de georeferenciación de los celulares, entre otros elementos. Eso lo sabe y lo tiene la Fiscalía.

Y es importante traer a colación que la versión que Sneyder Pinilla ha sostenido es que a Name se le habrían entregado 3 mil millones de pesos. 1.500 millones el 12 de octubre y 1.500 el 13 de octubre. Sandra es clave porque con su testimonio en Fiscalía para corroborar la entrega de este dinero. No solo que lo entregó sino para qué, quién o quiénes dieron la orden.

Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la UNGRD involucrados en el caso de corrupción. Foto: suministrada

El magistrado auxiliar le pregunta desde hace cuanto conoce a Carlos Ramón Gonzalez. A lo que Ortiz responde que lo conoce hace años y no tomaba ninguna decisión sin consultarle a él. Otra muestra de la importancia de que la Fiscalía reciba a Sandra, sobre todo, previo a imputar a Carlos Ramón González.

“Primero la relación con Carlos Ramón desde hace muchos años porque él es el dueño, el líder del Partido Verde, es el que siempre ha estado entre los directivos y el fundador del Partido Verde (y él fue el que me ayudó muchísimo para impulsar mi carrera política para el aval del Partido Verde, nosotros tenemos una amistad. Y sí, yo no tomaba ninguna decisión sin consultarla siempre con él”, afirmó Ortiz.

González está en la mira de la Fiscalía y fuentes involucradas en el proceso nos cuentan que su imputación vendría pronto como gran autor intelectual de esta trama. Pero, la nuez de este asunto es que sin un testimonio oficial de Sandra Ortiz en la Fiscalía, la imputación y el material probatorio contra el mandamás del Partido Verde sería muy frágil, ella es la pieza que completa el rompecabezas. Sin Sandra Ortiz, la Fiscalía no tendría las mejores municiones para vencer en juicio.

Si a ella le dieron medida de aseguramiento, ¿por qué no se la han dado a Carlos Ramón González, quien era su jefe directo?

Director del DNI, Carlos Ramón González Foto: Blu Radio

Situación de seguridad de Ortiz y sus hijas

Sandra Ortiz está detenida en la Escuela de Carabineros. Pero teme por la seguridad de sus hijas. En esa diligencia lo narro. Lo que hemos conocido es que hoy su hija menor que hoy tiene 12 años no tiene seguridad.

"A mí me preocupa la seguridad de mi familia. Hablo de mis dos hijas, sobre todo de mi hija de 11 años, porque yo no soy nadie para señalar a nadie, pero el portuario, perdóname, de estas dos personas en el pasado, a mí me preocupan, a mí me preocupa mi seguridad y la de mi familia, especialmente la de mis hijas, porque conmigo lo que sea, pero es que mis hijas, sobre todo mi hija de 11 años, es la única preocupación", dijo.