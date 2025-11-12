Se reactiva la investigación contra Benedetti por el 'carrusel de las pensiones'

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivó uno de los casos en los que se investiga al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El despacho del magistrado Francisco Farfán decretó nuevas pruebas testimoniales dentro del proceso por el llamado "carrusel de las pensiones" en el departamento de Córdoba. En total serán escuchados 4 testimonios, entre ellos, el del abogado Leonardo Pinilla quien fue procesado por el 'Cartel de la Toga'.

De acuerdo con la investigación, a Benedetti se le investiga por dos delitos: concusión y tráfico de influencias tras su presunta relación con el entramado del 'carrusel de las pensiones'.

Álvaro Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals, Catherine Cogillo y Leonardo Pinilla será el desfile de testigos en este caso que cursa contra el jefe de la cartera política.



Ministro de Interior, Armando Benedetti Foto: AFP

Rhenals y Burgos del Toro fueron condenados a 22 y 17 años de cárcel respectivamente por el desfalco al magisterio de Córdoba.

Ahora bien, otro de los testigos es el abogado Leonardo Pinilla, conocido como “porcino” condenado por el escándalo del Cartel de la Toga e incluso por el denominado cartel de la hemofilia; en donde hubo corrupción con los dineros de la salud en ese mismo departamento y que involucró a dos exgobernadores, entre ellos, Aleja del Lyons y Edwin Besaile.

Delegados del despacho del magistrado Farfán estarán toda esta semana en el departamento de Córdoba practicando estos testimonios, la reactivación del caso se conoce en medio de las tensiones del jefe de la cartera política con la Corte Suprema de Justicia, concretamente con la magistrada Cristina Lombana.



Los otros procesos de Benedetti en la Corte

En total son seis los procesos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros hechos.

De esos seis, 4 están a cargo de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento de una de las casas en Barranquilla de Benedetti, lo que generó todo un caos. Otros casos tienen que ver con Fonade que ya está en etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte.