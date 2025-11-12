En vivo
Judicial  / Se reactiva la investigación contra Benedetti por el "carrusel de las pensiones": ordenaron nuevas pruebas

Se reactiva la investigación contra Benedetti por el 'carrusel de las pensiones'

El magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, ordenó la práctica de nuevas pruebas en una de las seis investigaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

