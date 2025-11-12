Benedetti habla de préstamo de $3.000 millones de Euclides Torres: “Endeudado hasta los tuétanos”

El ministro de Interior, Armando Benedetti, ha tachado de "ilegal" el allanamiento que la Corte Suprema de Justicia hizo a su vivienda en Barranquilla, como parte de una investigación en su contra por corrupción, y llamó "loca", "demente" y "delincuente" a la magistrada Cristina Lombana, de ese alto tribunal.

"En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente 'magistrada' (Cristina) Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025", expresó Benedetti en un mensaje publicado en la red social X.

El ministro se refiere así al fuero que tienen los congresistas, que son investigados por la Corte Suprema, y que él dice que perdió cuando terminó su periodo como senador hace tres años.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro Benedetti, aseguró que se trata de una persecución en su contra, en ese sentido, contó que "el allanamiento contó con 30 policías armados fuertmente donde ella (Lombana) increpó a mi esposa y la amenazó", contó.



Y reiteró una y otra vez, "una investigación se hace para confirmar algo. Ella no investiga, lo único que hace es explorar".