“Se veía muy amoroso con él”: habla dueño del hotel en Melgar en el que hombre mató a su hijo

Fabian Vidal, el dueño del hotel El Rey de Melgar, relató en Blu Radio cómo se enteró de que el niño Gabriel Esteban Rodríguez, de cinco años, había sido asesinado por su padre.

De acuerdo con el relato, el hombre, a quien identificó como Gabriel González, se levantó el lunes, dijo que iba por el desayuno y no regresó más. Sin embargo, hubo un detalle que le llamó la atención: le preguntó si la corona hacía parte del logo del hotel.

Solo después, según dijo, entendió la razón: como había enviado la foto a la mamá del menor muerto, quería que identificaran el lugar donde lo había asesinado.

“El señor llega con su hijo sobre las 10:30 de la noche del domingo. No se nota nada raro, el niño venía contento, porque lo trae engañado, se le pide y presenta la documentación, se hace el registro y se va a la habitación que se le asignó. Al día siguiente sale: ‘muy buenos días’, saludó al recepcionista y dijo: ‘Voy por desayuno’, ya vengo. Muy tranquilo y muy sereno’”, relató.

Nos llega un mensaje por WhatsApp preguntándonos si la imagen de la corona pertenecía a nuestro logo. Respondimos que sí. A la hora de la entrega de la habitación, la camarera va a verificar, abre la puerta, ve las cosas y vuelve y cierra, sin percatarse de que el niño estaba allí. Ya después llega la Policía expresó.

Vidal agregó que, en el momento del registro, el hombre se mostró bastante amoroso con su hijo y aseguró que no notó nada extraño.

“Para nosotros es muy difícil porque no hubo ninguna bulla, no hubo nada extraño, nada anormal en esa noche. Él salió demasiado tranquilo en la mañana. Él no sale con maleta, con nada, vestido con sus zapatos, un jean y una camisa rosada”, agregó.

Además, dijo que el hombre estaba sobrio, tanto a la entrada del hotel, como a la salida: “Fue muy amable con él, que le gustaba mucho. Se le veía muy amoroso con su hijo. En el hotel tenemos un acuario y él niño le decía: ‘Papi, ¿cómo se llama este pescado?’ No se veía nada extraño”.

Gabriel Esteban Rodríguez había desaparecido en el barrio Castilla de Bogotá y apareció muerto, según reportó el Ojo de la Noche, en una habitación del hotel El Rey de Melgar, Cundinamarca.

El hombre, según se conoció, arribó el fin de semana a la vivienda de la mamá para, supuestamente, llevar al menor a comer helado.

"En las últimas horas recibimos la información de la desaparición de un menor de 5 años en la ciudad de Bogotá. Inmediatamente se activó la ruta de ubicación en los municipios y departamentos circunvecinos. Lamentablemente hemos encontrado al menor sin vida en el interior de una habitación de hotel de la población de Melgar", reportó el coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante de la Policía del Tolima.

Las primeras informaciones indican que González mató a su hijo asfixiándolo y posteriormente le envió una foto a la mamá con un mensaje: "Hora de fallecimiento 3:55 am. Asfixia mecánica, no sufrió. Ahora si puedes disfrutar sola sin Tricitico ni mucho menos yo. Felicidades". El hombre aún no ha sido capturado.

