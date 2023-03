Servicio militar para mujeres en Colombia no será obligatorio

La Corte Constitucional determinó que la prestación del servicio militar no será obligatorio para las mujeres, no sin antes advertir que no se podrá vulnerar el derecho a la igualdad o se consagre un estereotipo de género.

En su fallo, la corte concluyó que la distinción de trato se ajusta a la Constitución, por la brecha de género y el derecho a una vida libre de violencia.

El alto tribunal dijo que es adecuada la exoneración general de las mujeres de prestar de forma obligatoria el servicio militar, ya que contribuye con el propósito a superar la discriminación histórica que han padecido, permitiendo que se concentren en el acceso a los estudios superiores o en el ingreso al mercado laboral, en donde aún se imponen las brechas de género y las estadísticas demuestran que, como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19, se ha agravado nuevamente su situación.

Los magistrados sustentaron su decisión en estadísticas globales que señalan que la participación de la mujer se redujo al 51,4 % en el 2022, con una diferencia de 25,1 % respecto de los hombres, sumado a que el 39,1 % de ellas no tiene ingresos propios para vivir.

Agregó la corte que la voluntariedad del servicio militar para la mujer refuerza sus garantías constitucionales a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad.

Por último, se aclaró que tampoco era posible extender la regla general de la voluntariedad en la prestación del servicio militar a los hombres, ya que es necesario cumplir los fines esenciales del Estado y realizar los deberes ciudadanos.

