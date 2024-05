Sneyder Pinilla tendrá inmunidad parcial si se le concede el principio de oportunidad

Blu Radio conoció nuevos detalles del segundo encuentro en la Fiscalía entre Sneyder Pinilla y las fiscales anticorrupción y delegada ante la Corte Suprema de Justicia que llevan el proceso relacionado con la corrupción al interior de la UNGRD.

En la diligencia, donde su defensa entregó 30 folios con información relevante en el caso, también se le informó a Pinilla cómo se va a dar el proceso de colaboración de las personas que están dentro de la matriz de colaboración que presentaron a principios de mayo.

Asimismo, fueron notificados que, en caso de que se conceda el principio de oportunidad, el exsubdirector de la UNGRD recibiría un beneficio de inmunidad parcial. Es decir, se le imputaría delitos de suma gravedad por la corrupción al interior de la entidad.

Si bien los intereses de la defensa apuntaban a que esperaban un beneficio de inmunidad total, Sneyder Pinilla, quien fue la primera persona en prender el ventilador en este proceso, sigue comprometido a entregar toda la verdad y las pruebas que salpican a congresistas, excontratistas y exfuncionarios de la UNGRD.

Diferencias inmunidad parcial y total

El abogado Alejandro Trespalacios, en diálogo con Blu Radio, explicó las diferencias entre la inmunidad parcial y la inmunidad total en un principio de oportunidad.

“Como su palabra lo indica en el principio de oportunidad bajo la modalidad total, la inmunidad se extiende a todos los hechos delictivos en los que yo haya participado, mientras que en la modalidad parcial, únicamente respecto a unos hechos delictivos y respecto a otros, no. Por ejemplo, si se participa de cinco hechos delictivos y a mí me conceden el principio de oportunidad total, pues ninguno de esos hechos delictivos me será atribuido y la Fiscalía renunciará a perseguirme por esos cinco hechos delictivos. Sin embargo, también puede darse en la modalidad parcial y la Fiscalía decir, no vean, no lo persigo del uno al cuatro, pero sí lo persigo por este quinto hecho”, explicó el abogado Trespalacios.

Por otra parte, Pinilla le contó a la fiscal 79 anticorrupción, Andrea Muñoz, y a la fiscal 9 delegada ante la corte, Cristina Patiño, de donde salió el dinero con el que supuestamente se habrían pagado sobornos a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente.

Según la declaración de Pinilla a la que accedió este medio, los sobornos de los parlamentarios salieron de un adelanto que se le solicitó a Luis Eduardo López, el polémico contratista de Impoamericana Roger S.A.S.

Entre las pruebas entregadas estaría el sustento de las conversaciones entre Pinilla y López Rosero que dan cuenta de que se solicitó un adelanto del 14 % de la totalidad del contrato de los carrontanques que fue suscrito por 46.000 millones de pesos.

Según el exdirector de la UNGRD de ese rubro que representa 7.300 millones de pesos salió el dinero para una serie de prebendas. Lo cual se ajustaría a los 4.000 millones que habrían recibido los parlamentarios salpicados en el escándalo.