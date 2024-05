Mininterior por silencio de Olmedo López: "León ante los medios, ratoncito ante la justicia"

A su llegada a la comisión primera del Senado de la República, para atender la discusión y votación del proyecto de reforma a la educación; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reaccionó al silencio proferido por el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, en la diligencia que se desarrolló en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la que fue citado en calidad de testigo en el proceso que adelanta el alto tribunal en contra del representante conservador Wadith Manzur.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sostuvo que la actuación de López en la Corte demuestra que ha mentido y que no tiene fundamentos sus señalamientos en su contra: “El león ante los medios resultó un ratoncito ante la justicia, porque él sabe que mentir ante los medios puede dar likes, pero mentir ante la justicia da cárcel. Desde el principio, cuando comenzó este debate, yo di la cara y le dije al país que Olmedo estaba mintiendo en lo que a mí respecta. Él no tiene ningún elemento que aportar, porque como lo que él dice no ocurrió, no puede demostrarlo. Y cuando ya se confronta ante la justicia, que le va a pedir circunstancias de modo y lugar, le va a decir cuándo, en dónde, con quiénes, qué día, entiende que una mentira es muy difícil sostenerla y prefiere guardar silencio”.

Velasco también anunció que mediante su equipo legal se está previendo presentar una denuncia contra Olmedo López por dos razones: “Él venía generando simplemente rumores, Velasco tiene que hablar, Velasco tiene mucho que contar, pero no concretaba. Gracias a una entrevista en una emisora radial, señaló que el ministro había dado unas instrucciones que en mi concepto son ilegales y eso ya comportaría un delito, pero además dijo que yo lo había amenazado y lo había llamado sicario, él va a tener que demostrar eso”.

Para el alto funcionario, la intención del exdirector de la UNGRD en hacer este tipo de señalamientos es lograr el principio de oportunidad con la Fiscalía que le podría otorgar inmunidad y beneficios para eludir la justicia; y que para ello ha recurrido a mentir buscando a su superior directo y quien llevaba la relación en el Congreso.

“El ministro del Interior es el que habla con los congresistas, porque el ministro es el que atiende a alcaldes, porque el ministro es el que articula el gabinete y cuando hay problemas de orden público le toca atender, el 80 % de los problemas de orden público en bloqueos que yo he atendido es porque la unidad de gestión de riesgo no actuó y me tocaba llamarle y decirle actúe, es por eso”, puntualizó Velasco.