“Solo les interesaba lo de Uribe”: El ‘Tuso' Sierra sobre visitas de congresistas a EE.UU.

En el juicio que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez , la declaración del exparamilitar Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra ha generado una nueva controversia. Durante un interrogatorio de la Fiscalía, Sierra aseguró que congresistas colombianos que lo visitaron en Estados Unidos estaban interesados únicamente en obtener información que comprometiera a los Uribe.

Según su testimonio, se le ofreció ayuda para obtener asilo en países como Francia o Suiza a cambio de sus declaraciones. “Lo que vuelvo y se lo repito, es que el interés de ellos hacia mí era por los Uribe, por el parentesco con Mario y por ser de la tierra, de la zona donde son ellos oriundos, del suroeste de Antioquia”, dijo Sierra en la diligencia judicial.

Aunque negó haber sido explícitamente condicionado, reconoció que el ofrecimiento de asilo estaba ligado a la información que pudiera proporcionar sobre los vínculos de los Uribe Vélez con los grupos paramilitares.

“Si les daba información, me ayudaban con el asilo. Ya no sé si eso era condicionar o no condicionar”, agregó. El juicio sigue su curso, mientras la Fiscalía. El Tuso Sierra es el tercer testigo que sube al estrado este viernes 14 de enero.