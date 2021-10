Sonrisa de 'Otoniel' es de susto porque sabe que va a ser extraditado: director de la Policía

El máximo líder Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, capturado el pasado sábado 23 de octubre , llamó la atención en redes sociales por la sonrisa en su rostro, lo que generó críticas y dudas sobre el operativo. Sobre el extraño gesto del capturado delincuente, se pronunció la Policía.

" No se estaba riendo, cuando fue capturado él dijo: ‘me ganaron’ . Si está riéndose, no he visto la foto, era del susto. Está muy asustado porque sabe que va a ser extraditado”, dijo director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

"Es una operación de alta filigrana , con una cirugía, con un planeamiento", añadió el oficial.

Vea las declaraciones del director de la Policía Nacional en Noticias Caracol :

