Tengo la convicción de que era una trampa: Lombana sobre reunión con Pardo Hasche frente a Monsalve

El pasado 4 de febrero, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez , Jaime Lombana rindió declaración juramentada en la Fiscalía sobre la que fue su aparente única reunión con Enrique Pardo Hasche, compañero de celda del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve , testigo contra el exmandatario.

La cita, que se habría dado el 22 de febrero del 2018 en la cárcel la Picota de Bogotá, se habría llevado a cabo al lado de la mesa en la que estaban Monsalve, su abogado Héctor Romero y el abogado del expresidente, Diego Cadena . BLU Radio y El Espectador siguen revelando las pruebas del expediente de la Fiscalía contra Uribe, proceso del cual solicitarán preclusión el próximo 6 de abril.

Lombana explicó que visitó a Pardo Hasche porque se lo pidió su entonces suegra, María Mercedes Williamson y que el objetivo de la visita fue, supuestamente, hablar sobre un tema de salud. Específicamente, sobre una hernia que estaba padeciendo Pardo Hasche y por la cual estaba buscando una cirugía.

1309-1413/ Yo juro ante la justicia y ante Dios que el único dio que he hablado con ese señor fue el 22 de febrero del 2018, reunión a la cual me convoca María Mercedes Willamson, llegó a la cárcel, no sabía quiénes eran sus compañeros de patio y llego a esa reunión, me siento en un comedor, estaba el señor Pardo Hasche, se sienta, yo le dije mucho gusto, como está Dijo Lombana

Sin embargo, aseguró que, minutos después de hablar de su hernia, detectó que el interés de Pardo era otro y tenía que ver con la conversación que estaban llevando en la mesa de al lado: Monsalve, Romero y Cadena. Por eso, la reunión duró, según Lombana, máximo 20 minutos.

1413-1617 Me doy cuenta a los pocos minutos que él no tenía interés en el tema de la espalda porque él me pone el tema de que usted sabe que está pasando en esa mesa, y yo le digo mire señor Pardo a mí no me hable de nada distinto de lo que yo vine a hablar, si usted me habla de otra cosa me paro y me voy, porque en ese momento yo me sentí usado. Yo no tenía idea de que había un señor Monsalve en ese patio, no sabía que Pardo Hasche hablaba con ese señor, no tenía idea que decía mentiras de que yo era muy cercano a él, lo vi ese único día, pero también entiendo que los privados de la libertad suelen hablar y especular, pero de todo eso me enteré con posterioridad a esa fecha por medios de comunicación por los artículos en mi contra y contra el presidente Uribe Vélez Enfatizó Lombana

Lombana dijo al fiscal que dirigió la declaración que está convencido de que la reunión fue preparada y se trató de una trampa.

2502-2815 / En esas filas lo más usual en el mundo de los abogados es que uno en la fila todos los colegas le hablan a uno en la fila, doctor, profesor como le va, conózcalo o no lo conozca, entre los abogados se saludan en esas filas porque son filas de varios minutos. Yo saludo cordialmente a la gente que me encuentro. Así lo hice ese día saludé a un abogado muy cercano que se llama Miguel Córdoba Angulo profesor del externado, profesor del Rosario, muy amigo mío, con el tengo una gran amistad. Dice

"Me dice: vas a ver el sur a visitar a tu cliente de InterBolsa y yo le contesté no, aquí haciéndole un favor a la suegra de sapo, literalmente fue lo que expresé a la entrada y hoy en día digo pues yo tengo la convicción de que eso era una trampa, que eso era una reunión preparada, inicialmente dije qué casualidad, hoy en día digo eso no fue ninguna casualidad yo no sabía que iba a ver a ese señor Monsalve, no sabía que iba a ir ese día el abogado Cadena, lo digo ante Dios, por la salud de mis papás de mi hijo de mi propia salud, yo no sabía que en ese patio estaba el señor Monsalve, tampoco sabía que el doctor Diego Cadena iba ir ese día vuelve lo juro por mi hijo que es el amor de mi vida, mi único hijo, es una cosa ofensivo la situación en que realmente sucedieron estos hechos, no conozco a ningún Caliche, ninguna de las otras personas, yo hoy funjo de defensor suplente en ese proceso del doctor Álvaro Uribe, me dolió cuando vi las declaraciones del señor Monsalve ante los funcionarios de la Corte, ese señor dijo mentiras directas, no sé porque lo dijo, ese señor dijo que yo había previamente ido al patio y usted puede verificar los registros no hay evidencia de que yo haya entrado ni antes ni después como ese señor dijo que yo representaba Santiago Uribe , yo en mi vida he representado a Santiago Uribe, en mi vida me inmiscuido en el proceso de Santiago Uribe, no tengo el proceso no tengo nada que ver”, puntualizó el abogado.

Explicó que no se despidió de mano de Cadena y que es mentira que le haya dicho que lo esperaba fuera del penal como, según él, lo dijo Monsalve a la Corte.

3827 -3925 Yo no me despedí de mano de Cadena, el señor Monsalve le dijo la Corte que yo me había acercado y que le había dicho a Cadena lo espero afuera, lo que es una mentira que además ya clarificó ante el Consejo Superior de la Judicatura en un interrogatorio que yo le realizó porque eso es una mentira Añadió

Finalmente dijo que, semanas después, el último acercamiento que tuvo con el tema fue cuando la exasesora política del Centro Democrático, Victoria Eugenia Jaramillo, conocida como Vicky Jaramillo, le habló de Monsalve a través de WhatsApp.