Trasladan a Rafael Noguera a la cárcel La Picota, de Bogotá

Fuertemente escoltado, Rafael Uribe fue trasladado de los calabozos de la Sijin, en los juzgados de Paloquemao, a la cárcel La Picota, de Bogotá.



El juez 79 de garantías había ordenado medida de aseguramiento contra Rafael Uribe Noguera por el crimen de la pequeña Yuliana Andrea Samboní.



El acusado deberá responder por los delitos de secuestro, tortura, violación y asesinato de Yuliana Samboní. Se enfrenta a una pena de 60 años de cárcel.



La alteración de la escena del crimen y un parte médico que buscaba dilatar la diligencia, no le alcanzaron a Rafael Uribe Noguera para escapar de la justicia y salir impune.



Ante un juez de Bogotá fue acusado por el secuestro, tortura, violación y homicidio de Yuliana Samboní, la menor de siete años.



La juez 79 de garantías determinó que Noguera, de quedar libre, podría atacar a más menores de edad y amenazar a testigos del caso, por eso ordenó su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá.



La Fiscalía sustentó la medida de aseguramiento contra Noguera en tres puntos: representa un peligro para las víctimas, puede continuar con la actividad delictiva y puede obstruir la investigación.



"La Fiscalía presentó los elementos probatorios que advierten de la responsabilidad de Noguera en estos hechos. Está demostrada la intención de entorpecer las investigaciones y a este despacho no le queda más qué ordenar la reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá hasta que se haga el desarrollo del juicio", señaló la juez.



La audiencia duró siete horas, en la que las partes no dieron tiempo para descanso hasta dar por concluida la judicialización, mientras todo eso se desarrollaba a puerta cerrada, en las calles de Paloquemao gritaban justicia, pena de muerte, asesino.



Publicidad



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En Yumbo, Valle, fue capturado un hombre de 35 años señalado de abusar sexualmente de una niña de 7 años de edad. La madre de la menor denunció al agresor.



-Este miércoles se desplegó el plan de fin de año en todo el país para garantizar la seguridad y la movilidad de los colombianos.



-Las fuertes lluvias generaron el colapso del puente entre los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María, en Boyacá, que comunica también con los llanos orientales.



-Este miércoles quedará cerrada la convocatoria a generadores que estén dispuestos a vender más energía a Electricaribe.



-Las autoridades de Bolivia dejaron en libertad a dos empleados de la aerolínea Lamia, pero mantienen detenido al gerente de la empresa por la investigación del siniestro en Colombia.



-En medio de la conmoción que hay en el país por la violencia contra los niños, se conoció el caso de una niña de 13 años que fue asesinada en límites entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha.