Tribunal de Cundinamarca niega tutela a Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó a Óscar Iván Zuluaga el amparo de una tutela mediante la cual buscaba frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral en su contra, por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2014, dentro del caso Odebrecht.



La defensa de Zuluaga, y su hijo David, habían solicitado al Tribunal la protección de los derechos al debido proceso, de defensa e igualdad que, a su juicio, se habrían visto vulnerados por cuenta de la resolución mediante la cual el CNE abrió investigación administrativa y formuló cargos en su contra.



Sin embargo, esta instancia negó "por improcedente" la solicitud al considerar que en la nueva etapa de investigación formal aún se puede controvertir el tema alegado por Zuluaga, directamente ante la autoridad electoral, pues no se ha tomado decisión de fondo al respecto.



La tutela planteaba que habría violación "del principio de la non bis in ídem, como quiera que existen dos investigaciones por los mismos hechos y contra las mismas personas en el Consejo Nacional Electoral".



"En efecto, bajo el radicado No. 0658/1008 de 2015, se adelanta investigación preliminar sobre financiamiento de la campaña presidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga, suspendida por “prejudicialidad”, y ahora, se tramita otra distinta por el mismo motivo y contra la misma campaña", citaba.



La defensa afirmaba que se debía considerar como prueba nula dentro de este proceso administrativo el artículo de la revista Veja de Brasil, en el cual los publicistas José Eduardo Cavalcanti y Jao Cerqueira de Sanatana dicen haber recibido pagos de la empresa contratista Odebrecht, para cancelar los honorarios causados por los servicios de publicidad prestados a la campaña.



El mismo argumento se utilizó para pedir que fueran declaradas pruebas nulas "los testimonios de Eleuberto Martinelli y Luiz Mameri, los correos electrónicos allegados por la Fiscalía por el abogado privado Vicente Emilio Gaviria Londoño, lo mismo que los documentos suscritos por el funcionario de la firma privada QUIJANO & ASOCIADOS, de la República de Panamá, los cuales fueron practicados y obtenidos por el Consejo Nacional Electoral con violación del debido proceso".



