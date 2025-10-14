Tribunal Superior de Bogotá confirma que ya hay decisión de en el caso del expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la Sala de Decisión Penal 19 ya adoptó la decisión de segunda instancia en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La fecha de lectura de la decisión será comunicada próximamente a las partes e intervinientes.

Según el acta N.º 135, la Sala integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, ya resolvieron los recursos de apelación presentados por la defensa técnica y material del exmandatario, así como por el delegado del Ministerio Público, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

El Tribunal precisó que la decisión ya fue aprobada, aunque su contenido permanecerá bajo reserva hasta que sea leída formalmente. Además, tenía plazo hasta este 16 de octubre para emitir su decisión, la cual podría confirmar, modificar o anular la condena. De no hacerlo antes de esa fecha, el proceso podría prescribir.

El pasado 28 de julio, la jueza Sandra Heredia condenó al exmandatario, convirtiéndolo en el primer expresidente de Colombia en recibir una sentencia. En el fallo, Heredia consideró probado que el expresidente Uribe, a través de su entonces abogado Diego Cadena, intentó manipular a exparamilitares presos para que se retractaran de declaraciones que lo vinculaban con grupos paramilitares durante el conflicto armado.



Álvaro Uribe Foto: AFP

La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, interpuso el recurso de apelación con el fin de tumbar la condena, alegando “una visión totalmente parcializada” por parte de la Juez.

Por su parte, el Ministerio Público también apeló la sentencia, al considerar que la decisión de primera instancia carece de “evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció ante la Corte Suprema de Justicia al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el alto tribunal archivó la investigación contra Cepeda y abrió una en contra del expresidente, al encontrar indicios de que habría sido él quien promovió la alteración de declaraciones de testigos.