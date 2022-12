Triste haber trabajado duro por la infraestructura del país y terminar así: Andrade

La jueza 57 de control de garantías ordenó la detención domiciliaria del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, por su presunta participación en el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Publicidad

Vea además: Procuraduría y Contraloría piden cárcel para Luis Fernando Andrade .



“Andrade, al momento de la suscripción del otrosí 6 de la Ruta del Sol 2, desconoció sus principios y beneficio a Odebrecht. En estos términos queda establecida la presunta autoría de interés indebido en la celebración de contratos”, dijo la funcionaria.

Según la jueza, los “comportamientos delictivos de Andrade son graves y ellos se han evidenciado dentro de los casos de corrupción más importantes del país e internacionalmente”.

Publicidad

La jueza dijo que para tomar la decisión tuvo en cuenta que “no recibió dineros, que tiene arraigo familiar en Bogotá, que se ha presentado a las citaciones y que no se configuró el riesgo de fuga”. Por esa razón impuso la medida, pero en su lugar de residencia.

Publicidad

Sobre la decisión ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni la defensa de Andrade presentaron apelación.

Sin embargo, Andrade sí se pronunció y dijo que es lamentable terminar involucrado en el caso, pese a haber trabajado "tan duro" por la infraestructura del país.

Publicidad

"Nosotros respetamos la justicia, creo que ha quedado claro que nunca recibió un peso. Es lamentable y triste que una persona que trabajó tan duro por sacar adelante la infraestructura del país se encuentre en este tipo de situaciones", enfatizó Luis Fernando Andrade.

Publicidad

La Fiscalía le imputó a Andrade los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento y destrucción de material probatorio dentro de las irregularidades por el pago de sobornos de la firma Odebrecht en el país.

“Luis Fernando Andrade al momento de la suscripción del otro si 6 de la ruta del sol 2, desconoció sus principios y beneficio a Odebrecht. En estos términos queda establecida la presunta autoría de interés indebido en la celebración de contratos”, dijo la juez.

Publicidad

La funcionaria judicial precisó que las conductas punibles de Andrade que “afectaron a la administración pública y la administración de justicia, las conductas son graves y ello se han evidenciado dentro de los casos de corrupción más importantes del país e internacionalmente”.

Publicidad

“Si bien es cierto que Andrade no recibió dineros de Odebrecht su actuar favoreció los intereses corruptos de la empresa. En cuanto a la modalidad, que se trata de la cabeza mayor de la entidad que tiene a su cargo la infraestructura del país e igualmente, la administración del presupuesto de la Nación destinado a la infraestructura, luego del señor Andrade se esperaba que su actuar se ligara a la ley de contratación y no sucedió y se actuó al beneficio de un ente particular desconociendo la transparencia”, expuso la juez.