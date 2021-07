Matías Gutiérrez, un exsoldado profesional que hizo parte del grupo de fuerzas especiales y quien hizo parte del chat en el que se reclutaron a exmilitares señalados de asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moise , dio detalles en Mañanas BLU sobre el caso.

"Nosotros los comandos o miembros de fuerzas especiales no trabajamos como mercenarios en ninguna parte del mundo. Un mercenario significa asesino a sueldo. Nosotros no somos eso, somos hombres de honor", sostuvo.

"Todos éramos comando. La misión era dar seguridad al presidente de Haití. Yo al señor Capador no lo conocía, el que me contactó a mí fue el comando Mendivelso . Esta misión era de alto riesgo, es lógico", sostuvo.

En opinión de Gutiérrez, el brutal asesinato cometido contra Moise no es propio de un comando del Ejército colombiano.

"Es un asesinato con sevicia, de un comando, no creo. Por eso nunca he creído en esa versión. Eso se sale de todo contexto, no tiene ninguna presentación. Si yo fuese a hacer un trabajo chueco, torcido, lo primero que hago es ser lo más discreto posible", añadió

De acuerdo con Gutiérrez, Mendivelso habría terminado arrestado posteriormente a la detención del grueso de exmilitares colombianos .

"Los hombres convocados éramos todos de fuerzas especiales, que fuéramos recomendados por gente que tuviera esa capacidad. Todos éramos comandos, debíamos tener una hoja de vida intachable", declaró.

Según el testigo, la información con que se contó desde el principio era que brindarían seguridad a Jovenel Moise .

"El trabajo era para Centroamérica, para prestarle seguridad al presidente y en los alrededores de la casa presidencial", sostuvo.

De acuerdo con el exsoldado profesional, la oferta de trabajo era de 2.700 dólares, lo que comparado con la pensión de retiro en Colombia se convierte en un atractivo importante para soldados profesionales en retiro.

"Nuestra asignación de retiro (1,5 a 1,8 millones de pesos) no nos alcanza para suplir nuestra necesidad. La mayoría debemos salir a trabajar", aseguró.

Escuche a Matías Gutiérrez en Mañanas BLU: