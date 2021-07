Aquí hay algo extraño que hay que aclarar: hermana de reclutador de exmilitares que viajaron a Haití

Jenny Carolina Capador, hermana de Duberney (Manuel) Capado r, el reclutador de militares en retiro en Colombia, que terminaron involucrados en el asesinato de Haití, rechazó la versión que indica que reclutó hombres para matar al presidente de Haití, Jovenel Moise.

Capador aclaró que está viviendo una pesadilla por cuenta de este hecho y que lo único que saben es lo que dicen los medios de comunicación.

“Sé que a mi hermano lo asesinaron vilmente en Haití. Mi hermano era el hombre más maravilloso del mundo. Era mi héroe, la mano derecha de mi familia. Un excelente padre e hijo, la mano derecha de mi familia”, dijo.

Agregó que su hermano, de 40 años, tenía contacto con todos sus compañeros y que estaba contactando los mejores, pero no para la misión en la que terminaron involucrados.

“Estoy completamente segura de que eso no es así. Espero que en realidad salga a la luz pública la verdad”, puntualizó.

Añadió que el 7 de julio, el día que fue asesinado, se contactó por WhatsAp p todo el día, dado que a él le estaban disparando.

Publicidad

“Me escribió a las 6:30 de la mañana, me saludó como todos los días y yo me puse nerviosa porque me dijo que estaba en peligro y que no podía hacer nada. Me dijo que los tenían en una casa, que los tenían acorralados y que les estaban disparando”, añadió.

Agregó que tuvo contacto con su hermano hasta las 5:51 de la tarde, hora en la que el hombre fue abatido por las autoridades de Haití.

En ese sentido, Capador insistió en que en el caso hay algo completamente extraño porque, para ella, los militares en retiro en Colombia sí fueron engañados.

“Aquí hay algo y espero que las investigaciones lo aclaren. Si ellos estaban haciendo algo indebido, ¿por qué entraron legalmente a Haití? ¿Por qué firmaron contratos? ¿Por qué subieron fotos al Instagram en República Dominicana?”, se preguntó.