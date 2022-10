Uribe afirma que Juan Gómez Martínez lo alertó de interceptaciones en la Corte

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que fue el exsenador Juan Gómez Martínez quien le habría entregado un anónimo, en el cual le advertían de las interceptaciones en la Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso por supuesta manipulación de testigos.

En el trino, el exmandatario señala puntualmente que en diciembre de 2015 coincidió en un acto social con Gómez Martínez, quien le habría entregado un papel manuscrito, sin firma ni nombre, sobre dichas interceptaciones que se habrían producido en octubre de 2014, a través de seguimientos a Juan Guillermo Villegas, ganadero salpicado en el caso que salió a la luz el viernes pasado.

Publicidad

Vea también ¿Por qué el Tribunal Superior de Medellín pide investigar a Álvaro Uribe?

Uribe negó cualquier contacto con el CTI o la Fiscalía, a propósito de la controversia por la forma cómo se habría enterado de los seguimientos.

Esta declaración se produce en medio de la polémica por la filtración de cientos de audios que sirvieron de soporte a la Corte, para ordenar una compulsa de copias para investigarlo, por presuntamente manipular testigos contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.

Publicidad

Al respecto, el exministro aseguró en Mañanas BLU que él recibió de “alguien” (no recuerda el sitio y la persona no se identificó) un sobre para que llevarle a Uribe.

Publicidad

“El sobre venía abierto y yo estaba autorizado para abrirlo. Advertían a Uribe que le estaban haciendo seguimiento y que tenía interceptadas las comunicaciones”, dijo.

Explicó que él guardó el sobre varios días y en un acto social se lo entregó al expresidente Uribe.

Publicidad

“No sé quién me lo dio a mí, no sé de quién es la letra. No sé absolutamente, solo sé que le advertían sobre interceptaciones y seguimiento”, precisó.

Publicidad

Gómez aseguró que en su momento no se percató de la gravedad de las advertencias y por eso no identificó a la persona ni le preguntó de dónde provenía la información contenida en la carta.

“Uribe se lo guardó (el sobre) y supongo que después lo leyó porque estábamos en una reunión social en ese momento”, manifestó.

Publicidad

Gómez confía en la inocencia de Uribe Vélez y asegura que todo se trata de una manipulación del Gobierno a través de la Corte Suprema.

Publicidad

Dic 2015 coincidí en acto social con Juán Gómez Martínez,me dijo que pusiera cuidado,me entregó un papel manuscrito,sin firma ni nombre, informaba sobre interceptaciones y seguimientos a mi persona, octubre anterior con Juán Gmo Villegas.Ningún contacto tengo con CTI ni fiscalía — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2018