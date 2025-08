Uribe tras condena: “Miguel Uribe es un mártir, víctima de señalamientos del alto Gobierno”

Este viernes, 1 de agosto, continúa la lectura de sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de cárcel, bajo el beneficio de prisión domiciliaria, por los delitos soborno y fraude procesal. En su intervención, respondió a la jueza y habló de “sesgo político”.

Durante la audiencia, tras la condena, Uribe tomó la palabra y se refirió también a la orden de la jueza Sandra Heredia de captura “con carácter inmediato”. El exmandatario se opuso a la justificación de la jueza de negarle el derecho a permanecer en libertad por “evitar violencia”.

“Una de las razones para negarme el derecho de continuar en libertad, al menos mientras se produce una sentencia de segunda instancia y el fallo queda ejecutorial, ha sido que se quiere evitar la violencia. A eso me tengo que oponer verticalmente, honorables magistrados; creo que eso denota el sesgo político de esta sentencia”, insistió.

“Miguel Uribe es un mártir”: Uribe

Asimismo, recordó el atentado que sufrió el precandidato Miguel Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá, en medio de un acto de campaña. El expresidente aseveró que él mismos y sus compañeros hacen “política con ideas, con franqueza, pero sin violencia”.

“(…) La nuestra es una posición de tesis, de franqueza. Señalar que me tienen que restringir la libertad para evitar violencia es señalarme de que estoy estimulando la violencia. Esos señalamientos han producido muchos mártires en Colombia; nuestro compañero Miguel Uribe, opositor serio, estudioso, joven y que no tiene ningún antecedente de promoción de violencia, se debate hoy por salvar la vida porque fue víctima de un atentado de magnicidio terrorista”, dijo el expresidente.



Aliados del alto Gobierno, ¿a qué se refiere?

Sobre los autores intelectuales del atentado, dijo que, ojalá, “no se sigan ocultando”. Justamente, añadió que ese ataque fue, en alguna forma, “causado por los señalamientos que se le hacían desde el alto Gobierno aliado” de la sentencia.

“Ninguno de nuestros foros, ninguno de nuestros mítines ha producido siquiera una raya en las paredes de las calles colombianas. Esto es muy diferente a la destrucción del país que se dio en el año 19 y en el año 21, con ese movimiento estimulado por el actual presidente cuando estaba en la oposición que hizo destruir buena parte de Colombia”, agregó.

Duro cruce de palabras entre Uribe y la jueza Heredia

Antes de iniciar la lectura de la sentencia, programa para las 2:00 de la tarde, la jueza Sandra Heredia criticó la filtración a los medios de comunicación del texto que condenaba al expresidente Uribe a 12 años de prisión, revelada por Blu Radio y otros.

Y es que la jueza aseguró que solo su equipo conocía el contenido de dicha sentencia. Recalcó que la envió en la mañana del viernes a los abogados del expresidente y a los del senador Iván Cepeda, pero, según dijo, “algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva”.

También se refirió a los hijos de Uribe, específicamente a Tomás Uribe Moreno, quien horas antes publicó en su cuenta de X un mensaje con algunos comentarios sobre la sentencia. Ante esto, el exmandatario respondió de inmediato contra la jueza.

"Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia", aseveró.