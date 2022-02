Vi a Julio Gerlein llevar bolsas de dinero a sede de Merlano: Rafael Rocha, coordinador de campaña

Rafael Rocha, quien habría sido el coordinador de la campaña de Aida Merlano al Senado, dice que sí presenció entrega de dineros en la “Casa Blanca” y que vio a Julio Gerlein llevando bolsas de dinero, las cuales se utilizaban para la compra de votos.

Ante la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia en donde se escuchan los testimonios por el nuevo juicio contra la excongresista Aida Merlano por fraude electoral, Rafael Rocha dio su declaración en la que afirma que, como coordinador de campaña en el Atlántico, vio a Julio Gerlein y a un chofer que él tenía, llevando dinero en bolsas y que siempre se metían en un baño que quedaba en la entrada de la sede política.

También afirmó que presenció esa entrega de dinero durante los meses de diciembre, enero y febrero previo a las elecciones, habló nuevamente que se trataba de una “empresa electoral” dedicada a la compra de votos, en donde la cabeza era Julio Gerlein, quien le entregaba las bolsas al gerente de campaña Edwin Martínez Sabas, y después al papá de los hijos de Aida que trabajaba como tesorero, José Manzanera, de ahí a los pagadores y a los líderes.

“Yo solamente vi a Julio Gerlein y a un chofer que él tenía llevándole cheques y bolsas de dinero a Edwin Martínez, eran bolsas con dinero, siempre los metían en un baño”, dijo.

Rafael Rocha también habló de la amistad de Lilibeth Llinás y Aida Merlano y de dónde entraba el dinero para la campaña política de cada una, pese a que Llinás perteneciera a Cambio Radical y Merlano al partido Conservador, “ellas están juntas, Lilibeth Llinás y Aida Merlano, lo que yo vi por dinero y por el tema de los cheques eran de Julio Gerlein, eso me consta, pero de Char no me consta nada, yo no vi nada de Serfinanza, solo lo que escuchaba de Gerlein, tres días antes de las elecciones”.

Bladimir Cuadro Crespo, uno de los abogados de Merlano le pregunta a Rocha si ese dinero era para financiar ambas elecciones electorales, a lo que Rafael Rocha dice estar, "101 % seguro, incluso yo compartí más con Lilibeth que con Aida, cuando íbamos al centro a hacer compras de lo que le llevábamos a la gente, la verdad Aida nunca se presentaba a esas citas”.

En medio de la conversación para saber a dónde iba el dinero que llegaba en las bolsas negras, el abogado le preguntó a Rocha, ¿cómo saber cuándo el dinero era para los votos de Lilibeth y cómo para saber que era para Aida?

A lo que Rocha respondió, “todo se manejaba 50-50”.

Rafael Rocha también dice que invirtió en la financiación de la campaña 42 millones de pesos, cuando ya se habían quedado sin dinero, y que esa plata se gastó pagándole a los votantes y también en temas de logística.

Pese a que Merlano sigue señalando a Alejandro Char, Rafael Rocha dice que los Char saboteaban su campaña, “hicieron lo imposible para que no ganara, siempre se hablaba de que los Char u otros políticos que le tenían rabia a Aida, hacían que en las mesas de votación le anularan los votos”.

Lo planteó como una hipótesis, “una de las hipótesis, porque el hecho de que te ayude no significa que realmente te esté ayudando, puede que te quiera meter el puñal, puedo ayudarte a incurrir en un delito para después yo mismo denunciarte con otra persona, pero a mí no me consta”.

