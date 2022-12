Víctima de motociclista en Piedecuesta narró cómo fue abusada sexualmente

María Pérez, una mujer de 40 años, a quien le cambiamos el nombre para proteger su identidad, es una de las víctimas de acceso carnal violento por parte de un mototaxista en el municipio de Piedecuesta, Santander, que fue capturado y enviado a la cárcel por haber abusado de siete mujeres entre los meses de junio y julio de 2020.

La víctima contó que el hombre a quien le solicitó el servicio de transporte en moto, terminó llevándola a una zona boscosa y desolada donde la robó y abusó de ella.

“Yo salí de trabajar a eso de las 6:40 p.m., estaba sobre la calle 7 de Piedecuesta, ahí pasó este hombre y yo del afán porque ya iba a ser la hora de toque de queda, me subía. Me dijo que tocaba cambiar la ruta para evitar los controles de tránsito de la Policía y de dije que no había problema”, narró.

Asegura que después de varios minutos se dio cuenta que la estaba conduciendo por una zona desolada y no identificaba el camino, pues ya estaba oscureciendo.

“Hubo un momento en el que él se regresó y me metió para otro monte, yo solo decía Dios Mío donde estoy, en un momento dijo me quedé sin gasolina y se metió por un sitio que había un candado, me pidió el favor que le alcanzara una manguera para abrir y en ese momento que me agaché me cogió del cuello y me amenazó con un cuchillo”, dijo.

Tras revisarle su bolso y robarle las pertenencias, abuso de ella.

“Abuso de mí, me decía que me habían mandado a matar y yo le decía que no me hiciera daño, me tomó una foto disque para enviársela a la persona que me había mandado a matar”,

Finalmente, contó que después del abuso la dejó en un sitio lejano para que se fuera para su vivienda.

Por abuso sexual contra otras seis mujeres, también en el municipio de Piedecuesta, el hombre fue capturado y enviado a la cárcel.

Las pruebas que obtuvo la Fiscalía durante la investigación, determinaron que el hombre se aprovechaba de su oficio como mototaxista y convencía a las víctimas de cambiar el trayecto para evitar los controles de la policía.

Luis Ernesto Rincón Chaparro, conocido como alias ‘Gavilán’ había sido condenado en el año 2005 por hechos similares de los que fueron víctimas 8 mujeres.

