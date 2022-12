Video: El exfiscal Luis Gustavo Moreno me extorsionó: Musa Besaile

En entrevista para BLU Radio, el senador Musa Besaile habló con Ricardo Ospina sobre el escándalo de corrupción en el que está involucrado.

Vea la entrevista con el senador Besaile:

Besaile aseveró que fue extorsionado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando se reunió con el funcionario, quien le reveló que había una orden de captura en su contra en el año 2014.

“Nos reunimos a finales de 2014 en un hotel de Bogotá en donde Moreno me dijo que había órdenes de captura en mi contra y la de Julio Manzur, yo hice caso omiso a eso y a principios de 2015 salió todo el tema con Manzur y yo me asusté, pero mi abogado me dijo que no había ningún problema”, aseguró el senador.

Besaile afirmó que el primer contacto que tuvo con Moreno fue durante el lanzamiento de un libro del exfiscal al que fue invitado y luego de ese encuentro “fue que se dio el del hotel Marriot a finales de 2014”.

Agregó que luego de conocerse la orden de captura contra Manzur y de que su abogado le dijera que no había problemas con él, volvió a ser contactado por Moreno con quien decidió reunirse en el hotel Radisson, de Bogotá, “ahí sí hubo extorsión”.

“Cuando llegué a la reunión me quitó mi celular y lo puso lejos con el de él y ahí me dijo que no sabía si yo era bobo o qué, que mirara lo que había pasado con Manzur y que él ya había advertido eso y que me fijara en lo que había pasado. Me mostró un papel en el bolsillo que me dijo era la orden de captura en mi contra y me dijo que todo lo que estaba haciendo estaba autorizado por ‘su papá’ y con la boca y en un papel me escribió “Leonidas Bustos””, reveló.