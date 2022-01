Yhonier Leal: abogado pidió que, por seguridad, pueda permanecer en el búnker de la Fiscalía

Después de que Yhonier Leal se declarara culpable de haber asesinado a sangre fría a su hermano, el estilista Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández, y de que la Fiscalía y las partes le pidieran a la jueza 14 de garantías de Bogotá que enviara al capturado a la cárcel por los hechos, el abogado de Yhonier, Álvaro Rojas, pidió que su defendido pueda permanecer en el búnker porque ha recibido múltiples amenazas.

“Este defensor deja en su criterio para que se tome la decisión que en derecho corresponde sobre la medida intramuros, sin olvidar que mi defendido siempre ha estado presto a comparecer a la justicia. De llegar a proceder la solicitud de medida, rogaría respetuosamente a su señoría por aspectos de protección a su vida, a su dignidad y a su salud, que se le permita continuar en el bunker de la Fiscalía, donde actualmente se encuentra, toda vez que es de conocimiento público que, desde que acontecieron los hechos, mi defendido ha recibido un sinnúmero de amenazas”, dijo Rojas.

Por otro lado, el abogado de Yhonier agregó que hay falencias en la investigación para demostrar la presunta responsabilidad de Yhonier Leal. Señaló que los registros de datos de su defendido en la madrugada del 22 de noviembre pudieron deberse a notificaciones que le entraban en distintas aplicaciones.

“Una de las mayores razones para mencionar esto por parte de la Fiscalía fue el hecho de que el mismo Yhonier dio que él había llegado a las 11:45 de la noche. y no había vuelvo a salir aquella noche. Se adicionó por parte de la Fiscalía que tomó valeriana, se despidió de su madre y se fue a dormir hasta el otro día. Dijo la Fiscalía que eso no era posible porque en su abonado celular, en ese lapso, había unos registros de datos, lo que confirmaba que no se había quedado dormido, pero señora juez, yo me puedo acostar hoy a las 11:45 y duermo juicioso hasta mañana a las 6:00 y mañana la Fiscalía me revisa mi celular y encuentra 30, 40, registros de datos porque mis aplicaciones están abiertas y, mientras estén abiertas, al notificarse cualquier mensaje de dato, efectivamente, la celda de mi celular gasta datos, no es ineludible que, por aparecer registro de datos, yo haya manipulado mi aparato”, explicó el togado.

El abogado también criticó las inconsistencias sobre la ventana de la muerte de Mauricio y de Marleny. Recordó que la Fiscalía dice que el crimen ocurrió entre las 11:45 p. m. del domingo 21 de noviembre y las 5:55 a. m. del lunes 22 de noviembre; sin embargo, dijo el abogado, no se tomaron muestras de las temperaturas de los cuerpos lo que, según él, imposibilita conocer la hora precisa del fallecimiento.

“La institución de Medicina Legal, que es tan juiciosa y efectiva, que es de la Fiscalía, habría podido traer en su protocolo de necropsia aspectos propios de los fenómenos cadavéricos, como la rigidez y el enfriamiento de los cuerpos al momento de realizar el protocolo de necropsia y, de ser posible, con una actuación de la información se habrían podido tomar muestras de temperatura para conocer cuál era el grado de temperatura y se hubiera conocido con mucha más efectividad la hora del fallecimiento, eso no ocurrió, ni por la vía que plantea la Fiscalía ni por el otro aspecto, que es una falencia de las acciones propias de la investigación, no se tiene definitivamente a qué hora se puede concluir ocurrieron los decesos”, aseguró.

Añadió que las ventanas de muerte de las necropsias de Mauricio y Marleny son muy diferentes.

“No es un elemento de la defensa si no de la fiscalía, que es un informe de necropsia de Mauricio leal, en su página número uno, en el ítem de principales hallazgos dice que los hallazgos correspondientes a ventana de muerte entre las 12 y un máximo de 48 horas y esta necropsia la realizan el 23 de noviembre del 2021 a las 1257 pm, próximo a la 1 pm. Si hablamos de la 1 de la tarde del 23 de noviembre, se puede pensar incluso que el fallecimiento pudo ser a la 1 de la mañana de amanecer el 23 y de la 1 de la mañana de amanecer el 21, nos perdemos de rango porque no se utilizó ese elemento propio del fenómeno cadavérico que era la toma de la temperatura. La ventana de la muerte no está precisada. Si estamos hablando de un autor de un doble homicidio no podríamos decir que el uno murió a las 5 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana. Es posible que haya una hora o media hora, generalmente son comitentes los fallecimientos”, precisó.

“Sin embargo, en el informe de medicina legal sobre Marleny, se dice que oscila el fallecimiento entre las 24 y las 36 horas, cambia, señora juez, para mauricio de 12 a 48 y también realizaron la necropsia el 23 de noviembre a la 1 pm. Nos da la posibilidad con estos informes técnicos científicos que los fallecimientos hayan tenido una distancia más allá de la esperada de la lógica”, dijo el abogado Rojas.

También, dijo que la afirmación de la Fiscalía de que Yhonier trasladó el cuerpo de su madre al cuarto de Mauricio, es apenas una apreciación subjetivo sin prueba; sobre la seguridad de la casa dijo que solo había una cámara de video que protege el parqueadero y que “lo demás está abandonado de cualquier control y el personal de vigilancia no es suficiente para cuidar todos los sectores del conjunto si no la entrada, y por la parte posterior, e incluso, por los lados de la casa, existen cercas vivas por donde podrían ingresar una u otra persona y cometer o participar el hecho”.

Sobre la sangre en que encontraron en la ducha de Yhonier, dijo su abogado,” se tiene por estudio en medina que es sangre humana, ¿cuántos seres humanos en los últimos días antes del 21 de noviembre del 2021 pudieron estar en esa casa? Al no determinarse con perfil de ADN imposible resulta que se tratara de una muestra de inferencia razonable”.

Los cuestionamientos del representante de víctimas a la Fiscalía

Elmer Montaña, que defiende los intereses de los familiares de Marleny Hernández, apoyó la petición de la fiscalía sobre la necesidad de enviar preventivamente a Yhonier a la cárcel. Sin embargo, cuestionó varios puntos de la investigación. Por ejemplo, dijo, le “extraña” que la Fiscalía haya encontrado rastros de que Mauricio fue violentado, antes de su muerte y no le haya imputado cargos a Yhonier Leal por el delito de tortura.

También, dijo, que “hubiera preferido pájaro en mano que cinco volando y si el señor Yhonier tenía el interés de aceptar los cargos, el sistema judicial le debió haberle abierto las puertas y dar trámite a la solicitud para que esto no quedara sometido al “albur” de que más adelante se pudiera echar para atrás sin que se le pueda obligar a suscribir el acuerdo. Al señor fiscal lo único que le quedaría es lamentarse en caso de que Yhonier más adelante se retracte”.

Sobre el tema, la procuradora del caso, Olivia Reina, dijo que la Fiscalía demostró, preliminarmente, que Yhonier actuó cegado por la ambición.

“Por la ambición, por su narcisismo, por su envidia, por su falta de empatía con otros y lo más grave en contra de su propia familia, con el interés, solamente, en apoderar se de los bienes de su hermano, nombrándose como representante legal de la peluquería Mauricio Leal SAS”, dijo.

Este miércoles a las 2 de la tarde, la juez 14 de garantías de Bogotá tomará la decisión sobre si envía o no a la cárcel a Yhonier Leal, como presunto responsable del doble homicidio y de alterar las pruebas en su contra.

