Yhonier Leal era la oveja negra de la familia y envidiaba a Mauricio: trabajadora de la peluquería

Investigadores de la Fiscalía general de la Nación recaudaron un testimonio que apuntaría a que la relación entre Yhonier Leal y su hermano, Mauricio, era bastante tirante .

Según una trabajadora de la peluquería, de bastante confianza con la familia, los hermanos discutían en ocasiones y detrás de las tensiones se reflejaba una aparente envidia , porque Marleny Hernández, la mamá, prefería a Mauricio.

"Mauricio estaba muy triste y preocupado por eso. De Yhonier decía que era la oveja negra, que era egoísta y tenían rencilla siempre porque Mauricio era el más cercano a la mamá, era el preferido. En alguna ocasión yo hablé con la señora Marleny y le decía que disimulara el mayor efecto hacia Mauricio y que mejor le demostrara el mismo afecto a los otros", dice el testimonio revelado por Noticias Caracol .

"Ella me dijo que iba a tratar y me dio las gracias, pero yo sí me daba cuenta que Yhonier sentía mucha envidia de Mauricio , tanto por lo laboral como por el tema familiar. Yo lo veía, era evidente", añadió la testigo.

