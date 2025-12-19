La RAE se actualiza: estas son las nuevas palabras que ya forman parte de la lengua española

El idioma es una parte fundamental del ser humano, pues es lo que permite la comunicación, la identidad cultural y el desarrollo cognitivo. Además, crea lazos sociales, ayuda a expresar ideas, construir civilizaciones y a entender los diferentes visones del mundo.

Por ello, la Real Academia Española (RAE) se encarga de velar por el buen uso del idioma en todos los hispanohablantes y constantemente actualiza su diccionario para adaptarlo a las necesidades de los hablantes.

Como consecuencia, en los últimos días la académica publicó la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE) en la que agregó nuevos términos, algunos relacionados con la tecnología y la comunicación digital.



Las nuevas palabras que agregó la RAE a su diccionario en 2025

Como es costumbre, cada año la RAE actualiza su diccionario, modifica significados y agrega nuevos, corrige errores y agrega acepciones. Este año, el instituto dio a conocer cuáles fueron esas nuevas palabras que desde ya hacen parte del idioma español.

En el campo de la ciencia fueron añadidos términos como gravitón, del ámbito de la física; termoquímico, del de la química; en el área médica, cuperosis, narcoléptico y ovulatorio. Del campo de la meteorología se incorporan las palabras engelamiento y engelante.



Diccionario de la RAE. Foto: Fundeu.

De igual forma, la institución también agregó nuevas acepciones a palabras que ya había incorporado con anterioridad, como directo, que ahora también hace alusión a una emisión radiofónica, televisiva o en línea. Esto mismo aplica para boxeo, que “designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en la línea recta”.

Además, también incluyó palabras allegadas al ámbito de la comunicación digital, como loguearse, con el significado de “acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos”.

Publicidad

En la misma línea, fueron añadidos los siguientes extranjerismos: gif, hashtag, mailing y streaming.



Lista completa de nuevos términos y acepciones añadidos por la RAE

A continuación, consulte el listado completo de las nuevas palabras y acepciones que agregó la RAE en la última publicación de su diccionario: