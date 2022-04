13 de abril de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este miércoles 13 de abril en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, se recordó la carrera de Freddy Rincón, deportista que enfrenta una difícil situación de salud debido a un accidente de tránsito que sufrió el pasado 11 de abril.

Uno de los momentos por los que recuerdan al delantero, fue el gol del empate ante Alemania en el Mundial de Italia 90, razón por la que se conversó con algunos de sus compañeros y periodistas que vivieron ese momento desde el estadio en el que Rincón anotó.

Por otra parte, se habló con Claudia Rincón, una abogada experta en derecho tributario, quién analizó la propuesta de Gustavo Petro sobre incrementar los impuestos a las 4.000 personas más adineradas de Colombia, en aquellos bienes improductivos.

"El problema es que la propuesta es difusa porque no está establecido qué impuesto sería. Obviamente no sería un predial, estos pueden establecer tarifas altas para bienes improductivos, pero estos son de carácter municipal, por lo que no podría recaudarlo el Gobierno nacional", dijo la experta.

La movilidad es una de las problemáticas que no ha podido solucionar ningún mandatario en Bogotá, situación que afecta no solo a los que viven en la ciudad, sino aquellos que tienen que visitar la capital, como aquellos que viven en municipios como Mosquera, Funza, Madrid y Facativá.

Uno de los puntos más congestionados es el ingreso por la calle 13, problemática que no solo afecta a la ciudadanía sino a la economía. Por esto, los afectados han decidido hacer un plantón el lunes 18 de abril, para exigir una solución a los problemas de movilidad.

Otro tema que se discutió fue en relación con el registrador Alexander Vega, funcionario que tiene los ojos del país encima y las opiniones en su contra, debido al fallo en el preconteo y escrutinio de votos en la jornada electoral del 13 de marzo.

Se consultó a diferentes miembros de las campañas presidenciales, quienes coincidieron en que la labor del registrador no brinda ninguna garantía.