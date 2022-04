"Propuesta de Petro de impuesto a grandes patrimonios es difusa": experta en derecho tributario

Claudia Rincón, abogada en derecho tributario y socia directora de la firma Rinco-Pardo Abogados, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire acerca de la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro de un impuesto a 4.000 patrimonios más grandes del país para recaudar 10 billones de pesos. La experta habló sobre las dudas frente al tributo.

"El problema es que la propuesta es difusa porque no está establecido qué impuesto sería. Obviamente no sería un predial, estos pueden establecer tarifas altas para bienes improductivos, pero estos son de carácter municipal, por lo que no podría recudarlo el Gobierno nacional", dijo la experta

Según la experta en derecho tributario, los asesores de Petro han planteado que se gravaría bienes que no están en cabeza de personas naturales , sino de sociedades, lo que supondría un importante esfuerzo de la Dian para concretar la propuesta.

"Esas sociedades tienen un patrimonio que probablemente no generan impuestos y en este momento la renta presuntiva, que era lo que gravaba el patrimonio vía impuesto sobre la renta por las reformas tributaria que ha establecido este Gobierno, está en ceros. Vía impuesto de renta no va a ser. Lo que ellos han dicho es que estos bienes improductivos están en cabeza de sociedades, pero que deberían estar en cabeza de personas naturales, que son los verdaderos beneficiarios", indicó.

"Esta propuesta sí resulta bastante llamativa, pero la aplicación es complicada por el rastreo de esos bienes o incluso esas rentas. El problema de esas rentas que generan esos activos es que son rentas de capital que pueden perfectamente esconderse en una sociedad, justamente como bienes y después depurar esos ingresos con un montón de gastos de la familia y al final terminar pagando impuesto de renta cero", complemento Rincón.