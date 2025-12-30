Largas filas en el Terminal de Bogotá por viajeros en la temporada de Fin de Año

A vísperas de la celebración de Fin de Año en Colombia, cientos de personas comienzan a salir a sus destinos para compartir con sus familiares y en Bogotá se presenta un fuerte flujo en el Terminal del Salitre, tanto así que se registran filas hasta por fuera de esta central.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Bogotá, se estima que esta temporada al menos 1.724.749 vehículos abandonen la ciudad para la celebración y, por eso, se han puesto a disposición de la ciudadanía diversas herramientas de movilidad para garantizar el tráfico de todos los viajeros entre este 30 y 31 de diciembre.

“Nuestro objetivo es gestionar el tráfico y salvar vidas. Por eso reforzamos la presencia en los principales corredores de salida, con monitoreo permanente y acciones de regulación que permiten una circulación más segura y ordenada. En esta temporada, la responsabilidad de cada conductor es clave: respetar los límites de velocidad y ni un trago si va a manejar”, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En cuanto a las terminales de transporte, se esperan más de 60.000 viajeros saliendo desde las tres centrales que operan en la ciudad (Sur, Salitre y Norte) durante los dos días, por ende, viajes largos y filas extensas serán parte de estas dos jornadas para las personas que quieren llegar a sus destinos a compartir con sus familias.



Algunos videos, por ejemplo, en la Terminal de Salitre se ve todo completamente lleno y con personas hasta en el piso por el poco espacio que hay en la zona, asimismo, filas por fuera de la estación y demoras de varias horas para poder tomar un bus hacía algún punto del país, acompañado de problemas de movilidad en materia de tráfico en algunas vías principales.