Las vías alternas para los trancones de fin de año en Bogotá, según Galán: “Requerimos de recursos”

Bogotá atraviesa uno de los momentos más complejos del año en materia de movilidad, marcado por el alto número de obras viales y la salida masiva de vehículos por la temporada de fin de año.

En entrevista con Mañanas Blu, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó cómo se comporta el tráfico este lunes, 29 de diciembre, cuáles son las principales dificultades en las salidas de la ciudad y qué vías alternas pueden usar los conductores para enfrentar los trancones.

Según Galán, la movilidad en la capital ha fluido mejor de lo habitual para esta fecha, debido a que “buena parte de los vehículos que iban a salir ya salieron de Bogotá”, lo que ha reducido la presión sobre las vías. Sin embargo, advirtió que levantar medidas como el pico y placa no era viable, pese a las solicitudes ciudadanas, por la magnitud de las intervenciones en curso.

“Tenemos la Cali, la 68, las obras del metro y más de mil frentes de obra abiertos. Era imposible tomar esa medida por ahora”, afirmó.



Puntos críticos de movilidad

Uno de los puntos más críticos sigue siendo la salida por el sur, especialmente la autopista Sur y el corredor hacia Soacha, tanto en sentido de salida como de ingreso a la ciudad. El alcalde explicó que gran parte del problema se debe a las obras de TransMilenio en ese municipio, que están a cargo de la Gobernación de Cundinamarca y han reducido carriles en plena temporada alta.



“Principalmente la problemática de entrada y salida por la Autopista Sur son las obras de TransMilenio en Soacha, que han tenido algunas dificultades, pero que ya están destrabando para poder avanzar”, señaló.

Frente a este panorama, Galán mencionó algunas vías alternas que pueden ayudar a mitigar los trancones en el sur. Entre ellas están la vía Indumil y la salida por Mondoñedo, opciones que, aunque no eliminan el problema, pueden servir para redistribuir el flujo vehicular en momentos de alta congestión.

No obstante, fue enfático en que se trata de soluciones temporales ante una limitación estructural de las entradas y salidas de Bogotá.

¿Qué necesita Bogotá para mejorar la movilidad?

El alcalde aprovechó el tema para insistir en la necesidad de inversiones conjuntas entre Bogotá y la región. “Esto es un reflejo de la necesidad de trabajar conjuntamente en tener los recursos que nos permitan ampliar las entradas y salidas de la ciudad, ya no solamente dentro de Bogotá sino también por fuera”, dijo.

Como ejemplo, citó el caso de la calle 80, donde los carriles se reducen drásticamente en el puente de Guadua, generando un cuello de botella inevitable.

Galán anunció que su administración avanza en proyectos clave para mejorar estos accesos, como la avenida Suba–Cota, una obra que supera el billón de pesos y que busca dejar adjudicada y en ejecución, y la calle 13, cuya adjudicación, según dijo, podría concretarse entre enero y febrero. Ambas iniciativas apuntan a fortalecer las entradas por el occidente de la ciudad.

Finalmente, el mandatario distrital subrayó que todas estas obras y alternativas dependen de un factor clave: la financiación. “Para eso requerimos de recursos y trabajar conjuntamente con la región, con el gobernador, para tener los recursos suficientes entre todos, que nos permitan hacer las inversiones conjuntas que requiere la región”, concluyó Galán.