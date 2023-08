Colombia y la financiación irregular en campañas: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga 9 de agosto

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, habló sobre su experiencia en las candidaturas en las cuales ha estado de cara a la Presidencia y aseguró que el reto es cumplir con la regla.

“Hay una regla y el reto es cumplir la regla, es todo. Hay unas leyes y esas leyes se respetan y funcionan. ¿Por qué es un misterio respetar las leyes?”, finalizó cuestionando.

Fajardo habló sobre la ética a la hora de estar en una contienda electoral y aseguró que un líder debería estar en la capacidad de decir “no” en el momento en que llegue algún dinero u apoyo que no va de acuerdo con la narrativa de la campaña.

“Yo he querido ser presidente, pero no he podido. La capacidad que debe tener un líder, es decir: no. La mejor forma de educar es el ejemplo”, señaló.

Publicidad

Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en salud , se refirió en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, a la preocupación que tienen los hospitales públicos y que crece por el no pago a las EPS y hospitales, la cual podría, además, desencadenar una emergencia de grandes para el sistema de salud.

Según explicó el exministro de Salud, si el Gobierno no consigue los recursos para girárselos a las EPS y los hospitales, "se sobrevendría una crisis muy significativa porque no habría con qué atender las expectativas de la población".

La Contraloría General entregó un informe sobre la auditoria a los proyectos de Ocad-Paz en el país y reveló grandes hallazgos fiscales. Cabe recordar que hace varios meses Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, realizó una investigación exclusiva sobre los recursos de las regalías para proyectos en las regiones, lo que llevó a indagaciones sobre si se estaban o no ejecutando estos programas.

Publicidad

Diana Marcela Molina Méndez, coordinadora general encargada del grupo interno de trabajo de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías, habló sobre los avances en estos procesos. Según dijo, “hay hallazgos de más de 227.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 100.000 son de recursos de Ocad-Paz”.

Méndez recordó que están haciendo un “especial seguimiento” a esos recursos luego de las denuncias conocidas públicamente. Y es que, según aclaró, en algunos casos se giraron los anticipos , pero las obras no se concluyeron o ni se iniciaron.