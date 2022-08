10 de agosto de 2022 - Mañanas Blu, programa completo

Este miércoles 10 de agosto, en Mañanas Blu, se conversó con el diplomático Ricardo Lozano, exembajador de Colombia en Venezuela, quien se refirió al restablecimiento de relaciones con el vecino país .

El funcionario opinó sobre lo que sucederá con Juan Guaidó y su representante en Bogotá con el nuevo cambio del gobierno Petro y el régimen de Nicolás Maduro.

“La posición la definirá el canciller Álvaro Leyva, esa posición que van a guardar del reconocimiento a Guaidó, pero en este momento la relación que se está abriendo es con Maduro. Creo que irán a restablecer las relaciones y los acuerdos es con ese gobierno”, sostuvo Lozano.

Por otra parte, César Ferrari, director del Departamento de Planeación Nacional (DNP), expresó que es de gran importancia que Bogotá tenga su metro, por lo que es insensato pensar que se detendrían las obras.

“Bogotá es una de las pocas ciudades grandes del mundo que no tiene metro. Esta es una cuestión que debió hacerse hace muchos años, por no decir muchas décadas. Es importante para resolver el problema de la congestión que disminuye la productividad. Seguramente deberá seguir teniendo apoyo del Gobierno Nacional porque la ciudad sola no lo puede hacer. Sería insensato paralizar una obra que realmente se necesita para resolver uno de los grandes cuellos de botella de esta ciudad”, expresó Ferrari.

Ferrari también habló del futuro de los subsidios que se entregan actualmente a algunos colombianos como asistencia social en medio de la crisis. De acuerdo con el director del DNP, quien citó al papa Francisco, no puede pensarse en que la asistencia social reemplace la generación de empleos.

"Los subsidios son necesarios, algunas veces urgentes, pero no pueden ser una política que reemplace a la política de generar empleo. Eventualmente, conforme vaya cambiando la estructura productiva, se vuelva generadora de de ocupación plena y se logre pleno empleo, por supuesto que los subsidios tienen que ir progresivamente desapareciendo", sostuvo el nuevo funcionario.

Se trataron y aclararon más incertidumbres sobre lo que el nuevo gobierno planea para Colombia, por eso se consultó al senador Juan Diego Echavarría sobre el proyecto de ley que busca que la jornada laboral nocturna en Colombia sea desde las 6:00 de la tarde y no desde las 9:00 de la noche, como aplica actualmente.

“Antes del 2002, a los trabajadores se les pagaba, después de las 6:00 de la tarde, recargo nocturno del 35 %. Domingos o festivos era del 100 %”, expresó. Ahora, una gran bancada impulsa el proyecto para que se pagué como antes, incluyendo las horas dominicales.

Respecto a la nueva reforma tributaria, hay preocupación en sectores como el cinematográfico, por eso se conversó con la directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana, quien explicó el impacto que tendría las artes colombianas dicha reforma reforma propuesta por el gobierno Petro.

“Hay mucha preocupación, porque ha sido una herramienta fundamental”, dijo la directora de Proimágenes, quien estimó que los estímulos tributarios a proyectos cinematográficos han permitido canalizar 600.000 millones de pesos, con que se ha fortalecido el sector cultural.

A su vez, sobre el tema de la reforma, se analizó el impuesto a los empaques plásticos, el cual, según miembros de la industria, afectaría a los consumidores finales de productos como leche, embutidos, la mayoría de los granos y muchos más.

Según explicó Daniel Mitchell, presidente de Acoplástico, la propuesta de este impuesto equivale a 1.9 pesos por gramo, aproximadamente, que depende de que “tan pesado sea ese empaque”.

Escuche el programa completo de Mañanas Blu del 10 de agosto: