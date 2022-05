16 de mayo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El abogado Angelo Schiavenato , conductor del BMW que arrolló a un par de ladrones en el norte de Bogotá, habló en Mañanas BLU del caso y su reacción luego de que le robaran un reloj de 40 millones de pesos y otras valiosas pertenencias.

"Venía para una reunión de trabajo en la oficina de abogados que dirijo, recogí a mi asistente en la especialización de derecho penal en la Universidad del Rosario, íbamos llegando a la Zona G, invité a todos mis abogados a almorzar. Justo a unas cuadras del restaurante que frecuento me abordaron dos hombres y me pusieron un revólver en la cabeza. Me dijeron que me iban a matar, que les diera el reloj, los celulares y una cadena que tenía. Yo los entregué con toda la tranquilidad del mundo, se los di. Ellos quedaron, creo, más asustados que yo, por la tranquilidad que tuve. Luego de eso me dijeron otra vez que me iban a matar, que moviera el carro. Yo recibí la amenaza del ladrón y moví el carro. Entonces ellos salieron, estaban detrás del carro y se movieron hacia delante", narró el abogado

En otras noticias la secretaria de Gobierno de Medellín, Camila Villamizar, habló en Mañanas BLU acerca de su postura frente al alcalde (e) de la ciudad, Juan Camilo Restrepo, tras la suspensión que ordenó la Procuraduría en contra de Daniel Quintero por presunta participación en política. De acuerdo con la funcionaria, el episodio que protagonizó durante una reunión con Restrepo, en el que hizo una fuerte intervención en contra del papel del encargado, buscó defender la democracia de "un raponazo".

"Juan Camilo Restrepo es el delegado del presidente. Mi jefe es Daniel Quintero. La razón por la que estamos acá es por la ciudadanía. En 2019, cuando Daniel Quintero iba a ser elegido, quienes tenían el poder en Antioquia se dieron cuenta, a él lo amenazaron de muerte. Trataron de hacerle un atentado. Ellos creyeron que no iba a ganar, que lo iban a frenar, pero ganó y desde entonces, antes de posesionarse, iniciaron una revocatoria para recuperar el poder que estaban perdiendo. Lo que han querido hacer es un raponazo a la democracia, quitar lo que la democracia le dio a Daniel Quintero", sostuvo Villamizar.

