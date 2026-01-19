¿Cuánto baja la gasolina en Colombia? Mañanas Blu, lunes, 19 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 19 de enero de 2026:
- El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, se pronunció sobre la situación de orden público en El Retorno, Guaviare.
- El general (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, habló de su decisión de no aspirar a la Presidencia.
- Andrés Tobón, concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, dio detalles sobre la posible reunión del hijo de Nicolás Maduro con las Farc.
- Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la gestión pública, comentó sobre el nuevo esquema de pasaportes colombianos.
- Felipe Harman, director de la ANT, profundizó sobre la entrega de tierras de la ANT en Necoclí.
- Carlos Ramos, rector de la Mesa Distrital de Colegios Privados, se refirió a los colegios de Bogotá que están en riesgo de desaparecer.
- Óscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble en Chile, se expresó acerdca de los incendios forestales.
Escuche el programa completo aquí: