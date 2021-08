Calentamiento global: cinco prácticas en el hogar para ayudar al planeta

Cada día es más evidente los efectos del calentamiento global por malas prácticas que ha realizado la humanidad durante décadas: incendios forestales, inundaciones, huracanes, deshielo de glaciares, entre otros fenómenos naturales, son algunos de ellos.

Además, cabe recordar que julio de 2021 fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial, informó la agencia estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que señaló una "inquietante trayectoria" para el planeta que padece los efectos del cambio climático.

A continuación, conozca cinco prácticas para ayudar a frenar el calentamiento global, de acuerdo con Aseo de Triple A, empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Barranquilla.

1. Usar medios de transporte alternativos

Reducir la huella de carbono es uno de los principales llamados de las organizaciones internacionales para frenar la afectación a la capa de ozono. Esto se puede hacer usando la bicicleta o transporte público, con el fin de reemplazar el carro particular, en el que solo va una persona.

2. No quemar basuras

De acuerdo con un informe de Greenpeace , la quema de basuras genera emisiones altamente tóxicas al aire, que “pueden provocar problemas respiratorios, afecciones en los sistemas endocrino, nervioso y reproductivo, además de diversos tipos de cáncer”.

3. Ahorrar agua

Tomar duchas cortas, cerrar la llave del agua mientras se baña las manos, cepilla los dientes o se afeita, puede ahorrar cantidades significativas del liquido, pues se estima que por un grifo abierto corren hasta 12 litros de agua por minuto.

4. Ahorrar luz

Cerrar correctamente la puerta de la nevera, significaría un ahorro del 20%. Además, puede desconectar los cargadores de los dispositivos electrónicos cuando no los use o apagar las luces de los cuartos si no hay nadie allí.

5. No usar aerosoles

Usar aerosoles que contienen clorofluorocarbonos representan peligro para la atmósfera, pues la acumulación de estos gases destruye la capa de ozono.