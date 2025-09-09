Nació primer cóndor criado bajo condiciones artificiales en el Parque Jaime Duque; esperan dos más

La Fundación Parque Jaime Duque confirmó el nacimiento de un cóndor andino criado bajo condiciones artificiales, como parte del programa ‘Coexistiendo con el Cóndor’. Rafael Torres, gerente del parque, explicó en Mañanas Blu de Blu Radio que este logro marca un hito en la conservación de esta especie en peligro crítico en Colombia.

Además del polluelo ya nacido, el parque cuenta con dos huevos en incubación que podrían ampliar la población en los próximos meses. “Tenemos un primer cóndor criado bajo condiciones artificiales y dos huevos en incubación con personal calificado”, detalló Torres, al señalar que esperan un nuevo nacimiento este mes y otro en dos meses.

El destino de los cóndores será el páramo del Almorzadero, un ecosistema donde la fundación trabaja desde hace ocho años con apoyo comunitario. “Serían liberados en el sitio en el que venimos trabajando hace 8 años para crear espacios seguros y hacer estas liberaciones con apoyo de la comunidad”, afirmó el gerente, resaltando la importancia de este proceso.

Torres recordó que el cóndor es símbolo de Colombia y tiene un papel clave en la cosmovisión indígena. “Nuestra historia ancestral es que el cóndor era el mensajero del sol y la comunidad muisca de la zona dice que fue el responsable de crear la luz en el orden que se conocía entonces”, explicó. Además, destacó su rol ecológico como limpiador natural de los ecosistemas.

El gerente aseguró que los avances del programa de conservación se financian gracias a los 50.000 visitantes anuales al Parque Jaime Duque. “Gracias a esas visitas podemos hacer lo que estamos haciendo. La gran atracción es, sin lugar a duda, que es el parque más bonito del país”, expresó, destacando las 200 hectáreas de zoológico, museos y espacios familiares.