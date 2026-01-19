Liberan policías secuestrados por el ELN: 19 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 19 de enero de 2026:



El magistrado Carlos Roberto Solórzano estudiará las demandas de casación contra la absolución de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos .

. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que hubo acuerdos con gobernadores sobre la emergencia económica, sin embargo, varios mandatarios regionales aseguran que no hubo acuerdos.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que la crisis de los colegios privados no se debe al alza del salario mínimo, sino a un fenómeno demográfico de Colombia y varios países de América Latina.

Defensores públicos protestan frente a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, por el no pago de salarios de diciembre tras recortes del Ministerio de Hacienda.

Los 5 policías que se encontraban secuestrados por miembros del ELN desde hace dos semanas fueron liberados y entregados a una comisión humanitaria.

