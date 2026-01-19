Liberan policías secuestrados por el ELN: 19 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 19 de enero de 2026:
- El magistrado Carlos Roberto Solórzano estudiará las demandas de casación contra la absolución de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
- El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que hubo acuerdos con gobernadores sobre la emergencia económica, sin embargo, varios mandatarios regionales aseguran que no hubo acuerdos.
- El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que la crisis de los colegios privados no se debe al alza del salario mínimo, sino a un fenómeno demográfico de Colombia y varios países de América Latina.
- Defensores públicos protestan frente a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, por el no pago de salarios de diciembre tras recortes del Ministerio de Hacienda.
- Los 5 policías que se encontraban secuestrados por miembros del ELN desde hace dos semanas fueron liberados y entregados a una comisión humanitaria.
Escuche el programa completo aquí: