¿Adiós a las cámaras de fotomultas? Eliminarían por completo las que no cumplan este requisito

En medio de una creciente implementación de las cámaras de fotomultas en Bogotá, el concejal Julián Forero, conocido como 'Fuchi', radicó un nuevo proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital con el cual busca que se retiren todas aquellas cámaras de fotodetección que no hayan demostrado un impacto real en la reducción de la siniestralidad vial.

De acuerdo con Forero, el objetivo del sistema de fotodetección debería ser salvar vidas y prevenir accidentes, pero afirma que en la práctica muchas de estas cámaras no están cumpliendo esa función. "Las llamadas ‘cámaras salvavidas’ no están salvando ninguna vida. Pero sí están vaciando el bolsillo de los ciudadanos", argumenta el concejal.

¿Cuáles requisitos deberían cumplir las cámaras?

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), existen tres criterios fundamentales que deben cumplirse antes de instalar una cámara de este tipo: un análisis histórico de siniestralidad en el punto, evidencia del comportamiento infractor y un enfoque claro de prevención.

No obstante, Forero cuestiona que estos requisitos no se estén verificando adecuadamente y que, en consecuencia, muchas cámaras operan sin justificación técnica.

Según el Concejo de Bogotá, la ciudad cuenta con 92 cámaras en funcionamiento, responsables de emitir más de 700.000 comparendos al año. Pese a esto, las cifras de mortalidad por accidentes de tránsito no han mejorado.

En 2024, la capital registró un incremento del 4.23 % en muertes por siniestros viales. Y en lo que va de 2025, ya se reportan 151 fallecimientos en las vías de la ciudad.

¿Cómo lograría el Concejo eliminar las cámaras de fotomultas?

Forero logró que se incluyera el artículo 35 en el nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá, disposición que ordena a la Secretaría de Movilidad realizar estudios técnicos sobre el impacto de cada una de las cámaras en la reducción de accidentes. De no encontrarse resultados positivos, estas deberían ser desinstaladas.

“Movilidad se ha hecho la de la vista gorda con esos estudios. Saben que si se hacen, va a quedar claro que muchas de esas cámaras no salvan vidas, y se les cae el negocio”, señaló Forero, quien sostiene que detrás del sistema de fotodetección hay un interés más recaudatorio que preventivo.

Las cámaras de fotomultas detectan infracciones como ir a más de la velocidad máxima permitida. Foto: Movilidad Bog

El nuevo proyecto de acuerdo va más allá del artículo incluido en el Plan de Desarrollo, pues plantea que todas las cámaras que no hayan demostrado una reducción en la siniestralidad durante los últimos seis meses deberán ser desautorizadas y retiradas de manera definitiva.

¿Qué falta para que sea realidad?

La propuesta deberá ahora seguir su curso en el Concejo de Bogotá, donde será debatida y votada por los demás cabildantes.

“Los conductores no podemos seguir siendo la caja menor de la Alcaldía. Si las cámaras no cumplen su propósito, y los muertos siguen aumentando, no tienen razón de existir”, enfatizó el concejal.