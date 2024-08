Destapan la "verdad" sobre cámaras fotomultas: ni salvan vidas ni disminuyen accidentes

Las cámaras “salvavidas” no están salvando vidas en Bogotá.



Las fotomultas son un mecanismo de recaudo, no un mecanismo de protección de la vida.



El número de multas crece, el recaudo aumenta y las víctimas de siniestros viales no disminuyen.



Hay que decir la verdad. pic.twitter.com/CVCGAC8XI8