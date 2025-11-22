Así puede trabajar en Tesla, la empresa de Elon Musk que acaba de llegar a Colombia

La llegada oficial de Tesla a Colombia, anunciada el pasado 20 de noviembre, marcó un hito para la industria automotriz nacional. El país se convirtió en el segundo mercado de Latinoamérica, después de Chile, en recibir a la reconocida compañía de vehículos eléctricos, un hecho que ha despertado enorme interés entre consumidores, inversionistas y quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

La filial local, registrada como Tesla Motors Colombia S.A.S., presentó su portafolio inicial con vehículos cuyo precio de entrada parte desde los $109,9 millones. Su debut se da en un contexto favorable: entre enero y octubre de 2025, el segmento de automóviles eléctricos y sostenibles reportó 14.456 unidades vendidas, consolidándose como uno de los de mayor crecimiento en el país.

Oportunidades laborales en Bogotá y Medellín

La expansión de Tesla también abre la puerta a empleos especializados en el sector automotor y tecnológico. La compañía concentrará sus operaciones en Bogotá y Medellín, ciudades desde donde busca fortalecer su presencia en el país.

Las vacantes actualmente disponibles, publicadas exclusivamente a través de LinkedIn, incluyen:



Asesor de ventas (Medellín)

Desarrollador de proyectos para mercados emergentes de Latinoamérica (Bogotá)

Gerente de cuenta de distribución de servicios (Bogotá)

Los aspirantes deben contar con mínimo tres años de experiencia en el sector automotriz, licencia de conducción vigente, dominio fluido del inglés y, naturalmente, manejo del español. La compañía también valora la capacidad de trabajar en entornos dinámicos y de innovación constante, característicos del ecosistema Tesla.



Antes de su llegada a Colombia, el único país suramericano con presencia oficial de Tesla era Chile, donde la empresa ha impulsado un robusto plan de expansión respaldado por políticas de descarbonización hacia 2035.

En ese mercado, Tesla prepara un centro de servicio y entregas de 5.000 m², además del despliegue de una red de supercargadores en la Ruta 5. Estas estaciones estarán ubicadas cada 200 kilómetros y permitirán recargar hasta el 80 % de la batería en solo 15 minutos, una infraestructura clave para el crecimiento de la movilidad eléctrica.