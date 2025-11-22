En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Así puede trabajar en Tesla, la empresa de Elon Musk que acaba de llegar a Colombia

Así puede trabajar en Tesla, la empresa de Elon Musk que acaba de llegar a Colombia

La expansión de Tesla también abre la puerta a empleos especializados en el sector automotor y tecnológico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad