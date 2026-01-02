Buena noticia para taxistas este 2026: Gobierno le dará $52 millones si hace esto

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno entregará 52 millones de pesos a cada propietario de taxi a gasolina, diésel o gas que decida cambiar su vehículo por uno eléctrico. Según explicó, con la incorporación de tecnología eléctrica los precios bajan y la rentabilidad aumenta, sin recurrir a la sobreexplotación laboral de los taxistas.

“Hice en Bogotá humana el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos y aún andan en la ciudad. Subí el arancel para la importación de autos y motos que usan hidrocarburos un 40 % para que se hagan en Colombia ensamblados y ojalá sus partes, incluidos los motores eléctricos”, escribió.

Hay taxistas que se oponen al uso de apps de transporte. Foto: AFP

El mandatario ya se había referido a la renovación de las flotas de vehículos de servicio público por autos eléctricos, hablando específicamente de los buses de TransMilenio, que, con el incremento del mínimo, tendrían un aumento en el pasaje de 300 pesos. El presidente aseguró que el Gobierno tenía disponibles 1.5 billones de pesos para cambiar los buses por eléctricos y, según él, no tener que acudir a un alza que afecte a los colombianos.

Cabe mencionar que solo en Bogotá circulan cerca de 58.247 taxis con tarjeta de operación vigente, de acuerdo con cifras del Observatorio de Movilidad. No obstante, otros registros elevan el número hasta unos 138.000 vehículos, al incluir diferentes bases de datos, lo que ubica a la capital entre las ciudades con más taxis del país.