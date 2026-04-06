China, mayor productor de carros, obligará a controlar baterías desde su origen hasta su fin

China lanzó una plataforma nacional de trazabilidad de baterías de carros eléctricos que obligará a las empresas del sector a registrar información en todas las fases del ciclo de vida de estos componentes, con el objetivo de reforzar la supervisión y la gestión de la cadena industrial.

El sistema asigna una identidad digital a cada batería y permite seguir su recorrido desde la producción y la instalación en vehículos hasta su venta, retirada, reciclaje y reutilización, mediante la integración de datos de los distintos eslabones de la cadena.

Según explicó a la cadena estatal CCTV Wang Pan, experto jefe del Centro de Tecnología e Investigación de la Automoción de China, las empresas deberán cargar información en cada etapa conforme a la normativa, lo que permitirá establecer una cadena cerrada de responsabilidad y facilitar el acceso a datos técnicos por parte de compañías dedicadas al reciclaje y aprovechamiento.

Las autoridades, de acuerdo con el anuncio, utilizarán la plataforma para realizar supervisión en tiempo real, emitir alertas de riesgo y coordinar datos entre actores del sector, con el fin de combatir prácticas irregulares como el desmantelamiento ilegal y ordenar el mercado.



Batería para carros eléctricos de CATL Foto. AFP

El lanzamiento se produce en medio de la expansión de la industria de baterías, impulsada por el crecimiento del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético, que ha llevado a fabricantes a aumentar su capacidad y a las autoridades a reforzar la regulación sobre la cadena de suministro, la seguridad y el reciclaje.

En los últimos meses, China ha revisado estándares técnicos del sector y ha aprobado nuevas normas orientadas a elevar los requisitos de calidad y seguridad de las baterías, así como a ampliar los mecanismos de reciclaje y reutilización dentro de un modelo de economía circular.

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Además, en el último año se han registrado en el país asiático varios incidentes relacionados con baterías de litio, incluidos incendios en vehículos eléctricos que generaron debate público sobre la seguridad de estos sistemas, así como casos en otros ámbitos, como fuegos en baterías portátiles ('power banks') que obligaron a desviar vuelos o la retirada de cientos de miles de estos dispositivos por riesgos de sobrecalentamiento.