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Blu Radio  / Motor  / China, mayor productor de carros, obligará a controlar baterías desde su origen hasta su fin

China, mayor productor de carros, obligará a controlar baterías desde su origen hasta su fin

El sistema asigna una identidad digital a cada batería y permite seguir su recorrido desde la producción y la instalación en vehículos hasta su venta, retirada, reciclaje y reutilización.

Cuidar batería de vehículo eléctrico
Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias.
Foto: AFP
Por: EFE
 /  David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

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