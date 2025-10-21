En 2026 llegarán vehículos eléctricos con baterías que prometen superar 1 millón de km de vida útil

Colombia sigue dando pasos hacia la movilidad eléctrica con lanzamientos y noticias. Después de varios años de consolidación en el transporte público y en las flotas de carga, el país proyecta para 2026 la llegada de una nueva generación de vehículos eléctricos con una tecnología que promete redefinir los estándares de durabilidad y seguridad de las baterías.

La expansión de la movilidad sostenible no solo depende de la adopción de autos eléctricos, sino de la evolución de las baterías que los impulsan. En ese contexto, una de las innovaciones que ha ganado terreno a nivel mundial es la batería Blade, desarrollada por BYD.

Esta tecnología comenzó a implementarse en Colombia en 2024, cuando distintos modelos de automóviles, taxis, camiones y buses eléctricos empezaron a operar con este sistema.



¿Qué ventajas tiene la Blade Batery de BYD?

Su desempeño se convirtió en la base de los proyectos que BYD planea entregar en 2026, año en el que llegarán al país nuevos autobuses eléctricos equipados con esta batería, capaces de completar jornadas extensas sin comprometer autonomía ni seguridad.

Bus BYD eléctrico Foto: cortesía

Uno de los aspectos más relevantes es su vida útil extendida, que puede superar el millón de kilómetros, según BYD.



Además de su seguridad estructural, la Blade destaca por su durabilidad energética. Datos del fabricante indican que tras 10 años de uso o 800.000 kilómetros recorridos, conserva más del 80 % de su capacidad original, lo que la posiciona como una de las opciones más confiables para el transporte urbano y la logística eléctrica.



¿Qué es la Blade Batery?

La Blade está compuesta de fosfato de hierro y litio (LFP), una combinación química que se distingue por su estabilidad y resistencia a las altas temperaturas.

Su diseño en forma de lámina permite un mejor aprovechamiento del espacio y una disipación más eficiente del calor.

La tecnología también ha demostrado altos niveles de seguridad. En pruebas de penetración con aguja, realizadas para simular impactos severos, la batería resistió sin incendiarse ni liberar gases peligrosos.

Batería Blade de BYD Foto: BYD

“La batería Blade no solo eleva los estándares de eficiencia y seguridad, sino que es clave para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en Colombia, tanto en el transporte urbano como en la logística”, señaló Fabián La Rotta, gerente de Proyectos de BYD Colombia.

Su desempeño también se ha comprobado en condiciones climáticas extremas. De acuerdo con pruebas internacionales, la batería funciona de forma estable tanto en zonas frías como Escandinavia como en regiones de altas temperaturas del Medio Oriente.

Para el contexto colombiano, esto significa que puede operar con la misma eficiencia en Bogotá, Medellín o Barranquilla, sin afectar la autonomía ni la seguridad.