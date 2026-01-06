En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Estas son las tarifas para trámites de movilidad en Bogotá para el 2026

Estas son las tarifas para trámites de movilidad en Bogotá para el 2026

Con la llegada del 2026 sube el precio de los comparendos, trámites, pagos de patios y el servicio de la grúa. Eso sí, la Secretaría de Movilidad es clara en que si usted tiene un trámite del 2025, como los comparendos, la tarifa se mantiene.

Publicidad

Publicidad

Publicidad