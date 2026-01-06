Llega el 2026 y con esto el aumento en los servicios de tránsito y movilidad en Bogotá. Para el caso de los comparendos por estacionar en lugares prohibidos, es decir, el más frecuente, la tarifa para el 2026 es de 633.232 pesos. Lo que se traduce en que tuvo un incremento de casi 30.000 con respecto al año anterior. Así mismo, estos 633.232 pesos tiene que pagar si le colocan un comparendo por superar el límite de velocidad o andar en pico y placa y por tener vencida la revisión tecnomecánica.

Estas son las tarifas para trámites de movilidad en Bogotá para el 2026

Ahora, si le inmovilizan su vehículo, el valor va dependiendo del día que esté estacionado en los patios del distrito; el esquema de cobro está organizado en cinco franjas de tiempo y se liquida por día, con valores que se van sumando según la permanencia del vehículo. En el caso de un carro particular trasladado a patios, el costo del primer día es de 167.000 pesos. A partir del quinto día, el valor acumulado es de 67.200 pesos diarios hasta llegar a los 30 días; desde el día 31 se aplica una tarifa distinta por el tiempo adicional de permanencia.

Pero tenga en cuenta que el servicio de la grúa también sube. El precio para los carros livianos es de 268.000 pesos y para las motos es de 245.000. Aunque, si la grúa se lleva su patineta con o sin motor, lo que deberá pagar son 70.100 pesos. Los trámites también suben; si está pensando en sacar la licencia para su vehículo, tendrá un costo de $329.800 para automóviles y de $272.700 para motocicletas.

Y si usted es de las personas que debe renovar la licencia de conducción este 2026, para carro quedó en 151.500 pesos y para moto en $266.400. Sin embargo, tenga en cuenta que para los trámites de matrícula vehicular en Bogotá, en la antesala de cómo quedará la restricción para las placas no matriculadas en la ciudad, el precio para automóvil quedó en $708.200, mientras que la de una moto se fijó en $420.700.