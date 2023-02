¿Gasolina extra y corriente? Cuáles son las diferencias y cuál es mejor para su carro

Una de las principales dudas que surgen cuando se va a llenar el tanque de gasolina es si se debe recargar con corriente o extra, regular o premium, dependiendo del el país.

Normalmente el precio de ambos combustibles termina decidiendo por nosotros, ya que la corriente es la que resulta más cómoda para el bolsillo, pero pocas veces se sabe a ciencia cierta si la diferencia es solamente en el costo o si el motor tendrá un rendimiento diferente.

Gasolina extra y corriente

La diferencia entre los dos tipos de combustible es el octanaje que tiene, siendo la corriente la de menor y la extra la superior

En este orden de ideas, la gasolina corriente cuenta con 87 octanos, mientras que la extra tiene 97 octanos, pero ¿qué es el octanaje?

El octanaje es la capacidad que tiene un combustible para resistir la compresión antes de encenderse, es decir, la resistencia que tiene antes de quemarse, de detonar.

Es por eso que la de mayor octanaje le brinda un mayor rendimiento al motor, pero, esto no quiere decir que sea la adecuada para todos los motores.

Por lo general, aquellos vehículos de alto rendimiento, en su manual de usuario vienen con la indicación y la necesidad de utilizar un combustible con octanaje superior, lo cual permitirá desarrollar todas sus capacidades de torque y potencia.