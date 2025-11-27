Las carreteras donde es ilegal quedarse sin gasolina en el carro: también hay multa de $300.000

Quedarse sin gasolina podría considerarse intrascendente por muchos conductores, sin embargo, hay carreteras en las que vararse por esto es contemplado como una infracción de tránsito. Las autoridades la catalogan como un comportamiento evitable y, por lo tanto, sancionable.

En Alemania, por ejemplo, existe una regulación que no solo lo prohíbe, sino que es completamente e ilegal y establece multas específicas dependiendo del lugar donde ocurra.



Por qué quedarse sin gasolina es ilegal en Alemania

La normativa de tránsito alemana señala que los conductores deben prever suficiente combustible antes de iniciar un desplazamiento. Según el Parágrafo 23 de la StVO, esa previsión es obligatoria.

Por eso, cuando un vehículo queda detenido debido al tanque vacío, la ley no clasifica el hecho como una avería legítima, sino como una conducta atribuible al conductor.

La consecuencia inmediata es la sanción:



ocurre fuera de autopistas o vías rápidas, al ser catalogada como una forma de estacionamiento indebido. 70 euros y un punto en el registro de infracciones cuando sucede en una autopista o carretera de alta velocidad.

Convertidas a pesos colombianos, las sanciones pueden acercarse a los $300.000, dependiendo de la tasa de cambio.



Detenerse en una Autobahn en Alemania podría ser peligroso Foto: Unsplash

¿Es malo dejar que el carro se quede sin gasolina?

Una recomendación recurrente entre especialistas en Mecánica es evitar llegar al punto de reserva. Las advertencias se basan en situaciones imprevistas como demoras prolongadas o congestiones, donde el margen de autonomía puede agotarse más rápido de lo previsto.

Aunque los sistemas actuales de medición ofrecen cálculos más precisos de autonomía, los expertos citados en medios alemanes, como Autobild, señalan que la lectura del computador de a bordo no debe asumirse como exacta.

La recomendación técnica es tanquear cuando el medidor indica aproximadamente una cuarta parte del tanque.



Consecuencias de quedarse sin gasolina

El impacto de circular con niveles muy bajos de combustible no es solo legal. También puede comprometer el funcionamiento del motor.

Johannes Kautenburger, experto automotriz de la organización KÜS citado por Autobild, explica que el combustible cumple funciones adicionales: ayuda a refrigerar partes internas y permite la lubricación de bombas e inyectores. Cuando el sistema se queda sin gasolina, esos componentes operan sin la protección adecuada.

Cargar combustible en el carro es una tarea común y necesaria para mantenerlo en funcionamiento. Foto: AFP

El especialista añade que, tras un apagado por tanque vacío, no siempre basta con volver a llenar. En algunos motores, se requieren varios intentos para que el sistema elimine el aire que ingresó.

En vehículos diésel, incluso puede ser necesario activar un proceso de purga específico antes de que el motor vuelva a arrancar.

Además, si la detención lleva a un accidente, la situación puede traspasar el ámbito del tránsito. En Alemania, un siniestro derivado de falta de gasolina puede ser interpretado como negligencia grave.

En estos casos, las aseguradoras están autorizadas a negarse a cubrir los daños, lo que obliga al conductor a asumir costos totales o parciales.