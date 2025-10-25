Pilas si piensa disfrazar su carro en Halloween: Movilidad revela lo que puede pasar

Con la llegada de Halloween, Bogotá empieza a transformarse: vitrinas, parques y hasta carros se llenan de la magia y el espíritu terrorífico de octubre. Muchos ciudadanos aprovechan esta fecha para disfrazar sus vehículos y motos con telas, luces o elementos alusivos a la temporada. Sin embargo, más allá de la creatividad, surge una pregunta común: ¿es legal adornar los carros en esta época o puede generar una multa?



¿Es posible disfrazar mi vehículo? Movilidad responde

Para tranquilidad de los bogotanos, la Secretaría Distrital de Movilidad aclaró que no existe una infracción específica por decorar un vehículo durante Halloween, es decir, no hay sanción por disfrazar carros o motos, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones básicas de seguridad.

Un vocero de la entidad explicó que el punto clave es la visibilidad: tanto de la placa como del entorno del conductor. “No hay sanción por adornar un carro o una moto, siempre y cuando la placa esté visible y la decoración no afecte la visibilidad del conductor”, indicó.

Esto significa que las luces, vidrios y señales deben permanecer despejados. Si los adornos interfieren con la lectura de la placa o dificultan la visión del conductor, el vehículo podría ser sancionado.

El Código Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente las decoraciones festivas, pero sí establece sanciones si se realizan modificaciones que afecten la seguridad o identificación del vehículo. Por ejemplo, cambiar el color sin autorización o cubrir los vidrios con adhesivos oscuros puede generar multas de hasta ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, alrededor de $380.000.



Además, recientemente circularon imágenes de automóviles que simulaban tener logos del TransMilenio y el SITP. Ante esto, la Secretaría de Movilidad aclaró que dichos vehículos no pertenecen a su flota oficial y que la **suplantación de identidad** sí puede tener consecuencias legales.

Carro disfrazado de TransMilenio Foto: Redes sociales

Se valen los disfraces, pero con seguridad

Las autoridades invitaron a los bogotanos a disfrutar de Halloween con prudencia y responsabilidad. Si se piensa adornar un carro o una moto, se recomienda:



Usar materiales livianos que no representen riesgo de desprendimiento.

Evitar cubrir luces, direccionales o placas.

No emplear objetos que puedan distraer a otros conductores o peatones.

Halloween puede vivirse con creatividad, pero sin poner en riesgo la seguridad vial. Bogotá puede llenarse de color y diversión siempre que se mantenga la regla de oro: llegar sanos y salvos a casa.