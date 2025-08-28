Prohibirán e inmovilizarán carros y motos que tengan modificación muy común en esta ciudad

En diferentes regiones y ciudades del país, los altos niveles de ruido provocados por carros o motos con exosto modificado se han convertido en una fuente de queja constante ciudadana.

Tal es el inconformismo de conductores y ciudadanos, que el Gobierno expidió la Ley 2450 de 2025 que puso en la mira a esos vehículos que son modificados para sonar muchísimo más duro.

Además, ante esa situación, en Toca, Boyacá, la administración municipal confirmó a Blu Radio que expidió un decreto que prohíbe de manera expresa la modificación de los sistemas de escape en carros y motocicletas.

Esta práctica no solo será sancionada con multa, sino que además dará lugar a la inmovilización del vehículo, según lo establece la norma.

Este es uno de los comparendos a los que menos cuidado le colocan los motociclistas. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Por qué prohibieron carros y motos ruidosas en Toca?

La Alcaldía de Toca explicó que con esta medida pretende prevenir, controlar y sancionar la alteración no autorizada de los sistemas de escape.

De acuerdo con el decreto, esta medida busca garantizar un entorno libre de contaminación auditiva y proteger la salud mental y física de los habitantes.

La Policía Nacional será la encargada de ejecutar los controles en puntos estratégicos del municipio. Para verificar los niveles de ruido, los uniformados podrán utilizar sonómetros y otras herramientas técnicas que permitan identificar vehículos que superen los límites establecidos.

La medida está enfocada especialmente en motocicletas, que han sido señaladas como las de mayor incidencia en este tipo de modificaciones.

Los escapes de las motos se pueden modificar para que resuenen más duro Foto: Unsplash

¿Cuáles son las multas y sanciones por modificar sistema de escape?

Los conductores o propietarios que infrinjan la norma deberán responder bajo lo establecido en el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016. Además, el Código Nacional de Tránsito también establece sanciones.

Esto significa que serán sancionados con multa tipo 3 y, que corresponde a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), unos 660.000 pesos en 2025.

Además, la alcaldía aseguró que se dará lugar a la inmovilización del vehículo. La aplicación de estas medidas se hará conforme a los procedimientos administrativos y de tránsito vigentes.

El decreto también contempla la implementación de campañas de sensibilización y educación vial, lideradas por la inspección de policía en coordinación con la estación de policía de Toca.

Estas actividades estarán dirigidas principalmente a los motociclistas, con el fin de concientizarlos sobre la importancia de mantener en buen estado los sistemas de escape y respetar los niveles de ruido permitidos.

En el documento, la Alcaldía destaca que “la protección del bienestar colectivo y la convivencia armónica exige tomar medidas administrativas oportunas y proporcionadas que garanticen un entorno pacífico, libre de contaminación auditiva y respetuoso de la salud mental y física de los habitantes de Toca”.

El decreto, expedido el 20 de agosto de 2025, entró en vigencia desde su publicación.

Qué hacer si ya modificó su motocicleta

Para quienes ya han realizado cambios en el sistema de escape, las autoridades y gremios sugieren:

