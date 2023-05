Seguramente ha pasado por la hipnosis de carretera al conducir y no lo sabe; aprenda a evitarla

Si es conductor habitual, seguramente ha tenido la experiencia de llegar a su destino sin recordar realmente ningún detalle del camino, como si hubiese conducido en piloto automático, ya que su imaginación, recuerdos y pensamientos de apoderaron de las situación.

Si le ha pasado, no debe alarmarse, pero si es un comportamiento que debe procurar evitar, ya que no permite que usted sea consciente de todos los movimientos y acciones que realiza cuando va frente al volante y recuerde que, aunque es una actividad cotidiana, cualquier error al conducir no solo puede implicar un valor económico, sino afectar la vida de los demás actores viales.

La hipnosis de carretera es un problema que principalmente se padece cuando el conductor conoce de memoria los trayectos, por lo que es común que se produzca en los recorridos del trabajo a la casa o al revés, a su vez que de camino al colegio de los niños y lugares que habitualmente se visitan, como el gimnasio.

Algunos de los factores que causan o aumentan la probabilidad de que un conductor entre en este trance, es el cansancio, la fatiga, aburrimiento de conducir, el tráfico, los recorridos tan repetitivos, caminos muy largos o conducir en la noche. Causas que son potencialmente peligrosas, porque son similares a las que estimulan los microsueños

Con los anteriores factores que estimulan que la mente entre en dicha situación, la respuesta está en evitar conducir cuando el cuerpo está con poca energía, a su vez, preferir los trayectos en compañía de alguien más.

Por otra parte se puede evitar conducir por un periodo largo de tiempo, máximo dos horas, sin tomar un descanso para estirar las piernas.

De igual forma, beber agua ayuda a mantener alerta al cuerpo y la mente.

