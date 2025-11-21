En vivo
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Acusan a dos hombres de planear invasión a una isla en Haití para cometer abusos sexuales

Las autoridades señalan que los acusados habrían pasado un año preparando un ataque armado en la isla, con el objetivo de someter a personas en condición vulnerable, incluyendo menores de edad. Los planes incluían pornografía infantil.

Los acusados llevaban más de un año planeando su macabro plan.
Fotos: Capturas tomadas de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

