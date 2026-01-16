¿Alerta de EE.UU. afecta la operación comercial de las aerolíneas en el Pacífico y Caribe?

Luego de la alerta que emitió la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) a operadores aéreos de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano, cientos de viajeros expresaron su preocupación si esta situación pudiese escalar y afectar con sus vuelos programados en los próximos días.

Varias aerolíneas, también colombianas, recibieron un NoTAM que es un aviso por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, en esta ocasión, por operaciones que lleva a cabo Estados Unidos en esta zona en contra del narcotráfico.

¿Esto afectará los vuelos comerciales en la región?

Cuando sucedió la misma alerta de los vuelos en el espacio aéreo venezolano, antes de la captura de Nicolás Maduro, las rutas comerciales sí se vieron afectadas por esta decisión. Sin embargo, según Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad de ACDAC, en este caso porque es más un llamado preventivo, según explicó en diálogo con Recap de Blu Radio.

“En el caso de la situación con Venezuela, pues digamos que había un riesgo asociado adicional y por supuesto que había un conflicto mucho, mucho más frontal entre dos naciones. En este caso el conflicto no es frontal entre dos naciones, es una situación generalizada de operaciones aéreas de control, de operaciones militares de control (…) No vemos claramente que haya necesidades de hacer desvíos, como sucedieron específicamente cuando las operaciones se estaban desarrollando en la zona de Maiquetía”, explicó.



Este es el objetivo de EE.UU. con esta alerta

De acuerdo con Orjuela, el objetivo de EE. UU. con esta alerta ha sido advertir de manera preventiva a aerolíneas y tripulaciones sobre la intensificación de operaciones militares en el Pacífico Oriental, en el marco de acciones de vigilancia y control contra actividades ilícitas como el narcotráfico.

La notificación busca que los operadores aéreos refuercen sus medidas de seguridad operacional ante posibles interferencias en los sistemas de navegación, sin que ello implique una restricción del espacio aéreo ni una afectación directa a los vuelos comerciales.

“En ese orden de ideas, por supuesto que las operaciones aéreas deben continuar siendo manejadas desde el riesgo operacional aceptable, como siempre se tienen que manejar y por supuesto, algunas aerolíneas tomarán medidas de contingencia si deben ingresar a estas zonas del espacio aéreo donde define esa actividad militar excepcional”, puntualizó.